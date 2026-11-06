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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 12:15

Más de 80 extranjeros esperan en la frontera con Venezuela para ser expulsados de Colombia

Imagen sin descripción

Cúcuta (Colombia), 6 nov (EFE).- Más de 80 ciudadanos extranjeros, que presuntamente estaban vinculados con actividades delictivas, permanecen este viernes en el puente fronterizo con Venezuela a la espera de ser expulsados de Colombia y que el país vecino autorice su ingreso.

Por EFE
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Los ciudadanos fueron trasladados durante la madrugada de este viernes desde las instalaciones de la Policía en Bogotá hasta el aeropuerto militar de Catam, desde donde viajaron a Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, como parte de un operativo de expulsión coordinado por Migración Colombia, la Policía y el Ejército.

Según pudo constatar EFE, los extranjeros permanecen en una parada técnica en el Puente Internacional Atanasio Girardot, también conocido como Tienditas, en Cúcuta, mientras esperan la autorización venezolana para cruzar la frontera.

Estas expulsiones forman parte de un endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Según el balance del Ejecutivo, entre el 7 de agosto y el 29 de octubre fueron deportados o expulsados 812 extranjeros, de los cuales 462 estaban relacionados con motivos de seguridad nacional, alteraciones del orden público o requerimientos de autoridades extranjeras e Interpol.

El mandatario estuvo esta semana en ese puesto fronterizo, donde explicó que su Gobierno pondrá especial atención al departamento de Norte de Santander, cuya capital es Cúcuta, pues en este territorio operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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