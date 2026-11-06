Más de 850 migrantes llegaron este viernes a la isla de El Hierro en Canarias (España)

Los ocupantes de los siete cayucos son personas de origen subsahariano, según los servicios sanitarios, que alcanzaron estas islas españolas situadas en el océano Atlántico procedentes de África a través de la llamada ruta atlántica, uno de los recorridos migratorios más peligrosos y mortíferos del mundo.

La primera embarcación fue localizada a cuatro millas del puerto de La Restinga en la isla del Hierro y escoltada por la Salvamento Marítimo hasta el muelle, donde llegó de madrugada con 134 personas a bordo.

La segunda llegó también de madrugada con 174 personas, mientras que la tercera lo hizo poco después con otras 166.

El cuarto cayuco, el que transportaba más personas de los siete, arribó ya de día con 235 ocupantes.

A continuación desembarcaron las 54 personas del quinto cayuco, las 39 del sexto y las 52 del último.

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Según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, los ocupantes de los siete cayucos son de origen subsahariano y en su mayoría varones, aunque en todas las embarcaciones viajaban también mujeres y menores.

Por el momento se desconocen los lugares de salida de los cayucos y la procedencia concreta de sus ocupantes.

Todos recibieron una primera atención sanitaria en la isla de El Hierro, mientras que 350 personas fueron derivadas a la vecina Tenerife, la más grandes de las islas Canarias, por la Administración del Estado, y otras 350 iban a ser trasladadas por la tarde.

Esas llegadas se suman a otras decenas registradas esta semana en las vecinas islas de Lanzarote y Gran Canaria, y tan solo en el pasado mes de octubre un total de 6.194 inmigrantes han llegado a ese archipiélago en embarcaciones precarias, más que durante todo el primer semestre de 2026, cuando fueron rescatadas 3.708 personas, según el Ministerio del Interior español.

Y en noviembre continúan las constantes llegadas de barcazas: sin contar los rescates de este viernes, durante los cinco primeros días de noviembre habían llegado más de 3.200 migrantes a las islas Canarias.

La cifra ha encendido las alarmas en varios de los servicios de asistencia, porque se acerca a unos ritmos que no se veían en la ruta canaria desde los meses récord de 2023 y 2024.