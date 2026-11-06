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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 16:35

México ha incautado 678 toneladas de cigarrillos de procedencia ilícita entre 2024 y 2026

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Ciudad de México, 6 nov (EFE).- Entre 2024 y 2026, México ha asegurado 678 toneladas de cigarrillos, equivalente a 481 millones de unidades, con una afectación económica estimada de 2.375 millones de pesos (unos 127 millones de dólares) a las estructuras de la delincuencia organizada, principalmente del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó este viernes la Secretaría de Marina (Semar).

Por EFE
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Las cifras, añadió, reflejan un "incremento significativo" en el decomiso de cigarrillos de procedencia ilícita, al pasar de 15 millones de unidades en 2024 a 215 millones en 2025, alcanzando 251 millones durante 2026, con corte al periodo reportado.

En un comunicado emitido este viernes, la Secretaría de Marina (Semar) explicó que en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Grupo Aeroportuario Marina, "identificó rutas internacionales utilizadas para el contrabando de cigarrillos".

Esto, mediante el intercambio de información comercial, financiera, portuaria y aeroportuaria lo que permitió "detectar movimientos irregulares y posibles redes de intermediación".

En la nota se apuntó que del volumen total de cigarrillos asegurados, el 69,3 %, corresponde a cargamentos transportados por vía marítima (470 toneladas), seguido de la vía aérea (198 toneladas) y terrestre (10 toneladas).

Mientras que los registros identifican vínculos comerciales y logísticos con Vietnam, Singapur, Corea del Sur, Japón, Sri Lanka, Tailandia, Camboya, China, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán.

Además, expuso la Semar, que el análisis de inteligencia "ha permitido identificar posibles mecanismos de triangulación comercial y logística".

Esto mediante el tránsito de mercancías por Singapur, Corea del Sur y Japón, "presuntamente orientados a ocultar, modificar o dificultar la identificación del origen real de los cigarrillos", lo que evidencia la complejidad de las redes internacionales involucradas en su comercialización y tráfico ilícito.

El objetivo de estas operaciones, apuntó la Semar, es desarticular las cadenas de suministro de la delincuencia organizada, interrumpir sus fuentes de financiamiento y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada principalmente de la citada organización delictiva.

La Semar explicó que mediante grupos de análisis de riesgo, en los que participan la ANAM, la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) y la Unidad de Inteligencia Naval se coordina la revisión de operaciones comerciales, la vigilancia de los recintos portuarios y el análisis de información, a fin de detectar posibles esquemas de evasión fiscal y otras actividades ilícitas.

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