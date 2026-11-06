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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 17:25

México se enfrenta a bajar su calificación crediticia en 2028

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Ciudad de México, 6 nov (EFE).- México se enfrenta al riesgo de perder el grado de inversión hacia mediados de 2028, lo que encarecería el financiamiento para empresas y hogares y dificultaría el acceso a vivienda y educación, advirtió este viernes la directora general de México Evalúa, Mariana Campos.

Por EFE
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Durante el Encuentro Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la economista consideró esa eventual pérdida el principal riesgo macroeconómico del país para los próximos dos años y señaló a Petróleos Mexicanos (Pemex) y las presiones fiscales entre los principales riesgos para el país.

El grado de inversión identifica a los países con un perfil de riesgo crediticio relativamente bajo.

México conserva este indicador con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana, aunque Moody’s y Fitch lo sitúan en el último escalón de esa categoría, con notas de Baa3 y BBB−, respectivamente, ambas con perspectiva estable.

S&P Global, por su parte, mantiene una nota BBB, a dos escalones de quedar fuera de esa categoría, con perspectiva negativa.

Campos explicó que un encarecimiento del financiamiento gubernamental se trasladaría a empresas y personas, con consecuencias para la inversión y la movilidad social.

“El capital para tu empresa va a ser más caro. Pedir un préstamo para escalar tu negocio va a ser más caro”, señaló.

Añadió que también aumentaría el coste de financiar estudios o adquirir una vivienda y que las grandes empresas y las personas de mayores ingresos tendrían más alternativas para amortiguar esos efectos.

Entre los riesgos, destacó a Petróleos Mexicanos (Pemex), al considerar que reducir la proporción de crudo exportado debilita sus ingresos y aumenta su dependencia de transferencias gubernamentales.

También cuestionó que la política fiscal priorice la recaudación inmediata sin atender suficientemente sus efectos sobre la confianza, la inversión y la formalidad económica.

Campos reconoció que un mayor crecimiento y una mayor certidumbre sobre el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podrían favorecer la evaluación crediticia.

No obstante, pidió aprovechar 2027 para discutir cambios fiscales que promuevan inversión, productividad y empleo formal.

“El riesgo de pérdida del grado de inversión nos da una oportunidad y una legitimidad para poner en la mesa propuestas”, sostuvo.

También alertó de una caída superior al 5 % en la recaudación del impuesto sobre la renta y del estancamiento de los ingresos tributarios hasta agosto, según las cifras que presentó.

Ante ello, propuso reducir gradualmente los impuestos sobre nómina y fortalecer la recaudación predial y los gravámenes ambientales a vehículos.

También pidió revisar los incentivos fiscales para que los pequeños negocios inviertan, crezcan y generen empleo formal.

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