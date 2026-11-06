México se enfrenta a bajar su calificación crediticia en 2028

Durante el Encuentro Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la economista consideró esa eventual pérdida el principal riesgo macroeconómico del país para los próximos dos años y señaló a Petróleos Mexicanos (Pemex) y las presiones fiscales entre los principales riesgos para el país.

El grado de inversión identifica a los países con un perfil de riesgo crediticio relativamente bajo.

México conserva este indicador con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana, aunque Moody’s y Fitch lo sitúan en el último escalón de esa categoría, con notas de Baa3 y BBB−, respectivamente, ambas con perspectiva estable.

S&P Global, por su parte, mantiene una nota BBB, a dos escalones de quedar fuera de esa categoría, con perspectiva negativa.

Campos explicó que un encarecimiento del financiamiento gubernamental se trasladaría a empresas y personas, con consecuencias para la inversión y la movilidad social.

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“El capital para tu empresa va a ser más caro. Pedir un préstamo para escalar tu negocio va a ser más caro”, señaló.

Añadió que también aumentaría el coste de financiar estudios o adquirir una vivienda y que las grandes empresas y las personas de mayores ingresos tendrían más alternativas para amortiguar esos efectos.

Entre los riesgos, destacó a Petróleos Mexicanos (Pemex), al considerar que reducir la proporción de crudo exportado debilita sus ingresos y aumenta su dependencia de transferencias gubernamentales.

También cuestionó que la política fiscal priorice la recaudación inmediata sin atender suficientemente sus efectos sobre la confianza, la inversión y la formalidad económica.

Campos reconoció que un mayor crecimiento y una mayor certidumbre sobre el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podrían favorecer la evaluación crediticia.

No obstante, pidió aprovechar 2027 para discutir cambios fiscales que promuevan inversión, productividad y empleo formal.

“El riesgo de pérdida del grado de inversión nos da una oportunidad y una legitimidad para poner en la mesa propuestas”, sostuvo.

También alertó de una caída superior al 5 % en la recaudación del impuesto sobre la renta y del estancamiento de los ingresos tributarios hasta agosto, según las cifras que presentó.

Ante ello, propuso reducir gradualmente los impuestos sobre nómina y fortalecer la recaudación predial y los gravámenes ambientales a vehículos.

También pidió revisar los incentivos fiscales para que los pequeños negocios inviertan, crezcan y generen empleo formal.