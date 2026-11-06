Micron paraliza construcción de una planta en Taiwán por disputa laboral, según Bloomberg

Según fuentes conocedoras del asunto y citadas por este medio, la firma ha paralizado prácticamente las obras de la nueva fábrica en Taoyuan, en el norte de la isla, que contaba con un presupuesto de entre 3.000 y 4.500 millones de dólares, incluida la compra de equipos a la neerlandesa ASML.

En las instalaciones aún se realizan algunos trabajos menores para garantizar su seguridad, pero la construcción de la planta, denominada Fab 11E y cuya entrada en funcionamiento estaba prevista para 2028, quedará congelada en cuanto concluyan.

Las fuentes indicaron que los ejecutivos de la compañía están preocupados por las crecientes incertidumbres y por la posibilidad de que se anule el acuerdo alcanzado con el sindicato de Taichung (centro).

Micron, el mayor inversor extranjero en Taiwán, con cerca de 50.000 millones de dólares invertidos, ya ha comunicado a las autoridades isleñas y a un proveedor su intención de suspender las obras en la ciudad, agregaron.

Esta decisión llega tras dos meses de disputas entre la empresa y los sindicatos de Taichung y Taoyuan por la creación de un sistema de reparto de beneficios a largo plazo.

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Aunque Micron logró el pasado 21 de octubre un acuerdo con el sindicato de Taichung, que cuenta con un mayor número de afiliados, todavía no ha alcanzado un entendimiento con el de Taoyuan.

Estos conflictos evidencian las tensiones entre la cúpula de los principales fabricantes de chips de memoria (Samsung, la también surcoreana SK Hynix y Micron), que han registrado ventas y beneficios récord en los últimos trimestres por el auge de la IA, y sus trabajadores, que han manifestado su descontento por unos salarios y bonificaciones que consideran insuficientes.