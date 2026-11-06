Montenegro cierra dos apartados más de su adhesión a la UE y apunta a 2028 para entrar

Cada apartado o capítulo corresponde a un área de la legislación europea que el candidato debe adoptar, en este caso la libre circulación de mercancías, el número 1, y la seguridad alimentaria y la política veterinaria y fitosanitaria, que es el 12.

Con ellos, el país balcánico suma 23 capítulos cerrados y le quedan diez para concluir la negociación, que ambas partes esperan para finales de este año.

Montenegro aspira, así, a firmar el tratado de adhesión en junio de 2027 y entrar en la UE en 2028, según detalló su primer ministro, Milojko Spajić.

"Montenegro ha dado hoy otro paso significativo en su camino hacia la UE", destacó en rueda de prensa el ministro irlandés de Asuntos Europeos, Thomas Byrne, que presidió la conferencia intergubernamental en nombre de la presidencia de turno del Consejo.

"Nadie quiere ni espera atajos en el proceso, pero tampoco queremos ni esperamos deficiencias", añadió Byrne, que ve "a la vista" el objetivo de concluir las negociaciones técnicas antes de que termine la presidencia irlandesa, en diciembre.

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Por su lado, Spajić defendió que la adhesión no es solo la ambición de su Gobierno, sino "un objetivo estratégico nacional" y un compromiso que "debe trascender cualquier mandato político".

"No ha sido fácil", admitió el primer ministro, que atribuyó cada capítulo cerrado a un gran esfuerzo, a "decisiones difíciles" y a una firme determinación.

El primer ministro anunció que espera otra conferencia este mismo mes con más capítulos cerrados, y una más en diciembre.

Montenegro, candidato desde 2010 y con las negociaciones abiertas desde 2012, es el país más avanzado de los nueve candidatos formales a la adhesión a la UE.