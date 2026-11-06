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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 13:45

Muere en accidente en Bolivia un 'youtuber' surcoreano que recorría el mundo en bicicleta

Imagen sin descripción

La Paz, 6 nov (EFE).- El creador de contenido surcoreano Jo Jin-woo, conocido en la plataforma Youtube como 'Jin's Travels', perdió la vida en un accidente de tránsito en el oeste de Bolivia, donde fue atropellado por un vehículo de carga, confirmaron la Policía y sus familiares.

Por EFE
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El accidente ocurrió el pasado miércoles en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde un camión lo atropelló en una de las principales avenidas de esa urbe, según un reporte policial.

La Policía señaló que tras el hecho, el conductor del vehículo intentó huir, pero fue perseguido y posteriormente detenido. En las siguientes horas, el hombre comparecerá ante un juez, investigado por homicidio en accidente de tránsito.

El hermano mayor del 'youtuber' utilizó la cuenta de Instagram del fallecido para confirmar el suceso en el que "estuvo involucrado un camión de gran tamaño en Bolivia".

"Agradecemos, desde lo más profundo de nuestro corazón, a todos aquellos que le brindaron su cariño y apoyo a lo largo de su viaje", escribió el hermano de Jo Jin-woo.

Pidió a sus seguidores "que eviten difundir especulaciones o información falsa" y también que eviten "publicar comentarios hirientes" sobre el 'youtuber' y su familia.

El familiar informó que ya se coordinó con la Embajada de Corea del Sur en Bolivia y que "con su ayuda" la familia del creador de contenido "se está desplazando hasta allí para traer a Jin-woo de vuelta a casa" y poder realizar su funeral en Corea.

Jo Jin-woo tenía 33 años y abrió su canal en Youtube en 2020, en el que difundía contenido sobre sus viajes por el mundo sobre su bicicleta.

'Jin's Travels' recorrió regiones de Europa, África, Norteamérica y hace algunos meses comenzó una gira en Latinoamérica que le llevó por México y Perú antes de llegar a Bolivia.

El creador de contenido contaba con más de 75.000 suscriptores y tenía 345 videos publicados.

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