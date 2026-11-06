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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 10:15

Netanyahu dice que fin de la ayuda militar de EEUU muestra la "fortaleza" de su relación

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Jerusalén, 6 nov (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este viernes que el fin de la partida militar estadounidense pone de manifiesto la "fortaleza" entre ambos países, en su primera reacción al respecto después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara la cesión de estos pagos a finales de 2026.

Por EFE
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"La transición —impulsada por el primer ministro Netanyahu y el presidente Trump— de un modelo basado en la ayuda a uno de asociación, pone de manifiesto la fortaleza y sofisticación de nuestra relación, así como su capacidad para adaptarse y mantenerse firme a lo largo del tiempo", dijo Netanyahu en un comunicado de su Oficina publicado en X.

Netanyahu añadió que la ayuda militar "siempre ha contado con un consenso bipartidista" y que Israel la "ha utilizado tanto para defenderse como para hacer frente a enemigos que amenazan a Estados Unidos y a Occidente".

Trump anunció el martes la interrupción de los casi 4.000 millones de dólares anuales que Estados Unidos destina en ayuda militar a Israel, al considerar que el país "ya no necesita" esa asistencia por su prosperidad económica.

El líder opositor, Gadi Eisenkot, acusó entonces a Netanyahu de poner en peligro la relación estratégica del país con Estados Unidos y exigió explicaciones a la ciudadanía sobre los cambios en el marco de cooperación entre ambos países.

"La relación especial de Israel con Estados Unidos es un componente clave de su seguridad nacional", escribió el político y antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército israelí en sus redes sociales.

El actual memorando de ayuda militar entre Estados Unidos e Israel, firmado en 2016, contempla una aportación estadounidense de 3.800 millones de dólares anuales entre 2019 a 2028.

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