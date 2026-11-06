Netflix prepara una precuela del fenómeno 'Stranger Things'

"La precuela, titulada 'Other Worlds: A Stranger Things Adventure' ('Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things'), se ambienta en la década de 1950, décadas antes de que el grupo de Stranger Things descubriera una conspiración sobrenatural en su pequeño pueblo de Hawkins, Indiana", indicó la plataforma en un comunicado.

La serie precederá también a los acontecimientos de la obra de teatro 'Stranger Things: The First Shadow' ('Stranger Things: La Primera Sombra'), que explora el pasado de Henry Creel, el personaje que luego se convierte en el malvado Vecna.

Se trata del cuarto proyecto ambientado en el universo Stranger Things desde que finalizó la serie original a finales del año pasado. Tras su éxito, emergieron la serie animada 'Stranger Things: Tales from '85' y la obra de teatro.

La precuela contará además con la producción ejecutiva de los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la serie original protagonizada por Millie Bobby Brown en el papel de Eleven (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) y Gaten Matarazzo (Dustin Henderson).

Ambientada en los años ochenta, 'Stranger Things' sigue a un grupo de amigos adolescentes mientras descubren experimentos secretos gubernamentales y de la dimensión conocida como 'Upside Down' (El Otro Lado).

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La quinta y última temporada de la aclamada serie se convirtió en el mayor debut televisivo en inglés de la historia de la plataforma.

"Desde su estreno en 2016, 'Stranger Things' se ha convertido en un fenómeno mundial, acumulando más de 1.200 millones de visualizaciones entre las temporadas 1 y 4. Las temporadas 4 y 5 se encuentran entre las temporadas de televisión más populares de Netflix de todos los tiempos", indicó la plataforma de contenidos en línea.