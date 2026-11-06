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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 12:00

Nueve países africanos han registrado 18 muertes por fiebre amarilla en 2026

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Nairobi, 6 nov (EFE).- Nueve países de África occidental y central han registrado 67 casos de fiebre amarilla, incluyendo 18 muertes, entre el 1 de enero y el 12 de octubre de este año, reportó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por EFE
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Los países afectados son Burkina Faso, Camerún, la República Centroafricana (RCA), Costa de Marfil, Ghana, Guinea-Conakri, Liberia, Nigeria y Togo, detalló la OMS en un comunicado.

Aunque no se han establecido "vínculos epidemiológicos" entre estos brotes, "varias de las zonas afectadas se encuentran cerca de fronteras internacionales y presentan una movilidad internacional considerable", alertó.

Entre los países afectados, destacan Burkina Faso, que registró 15 casos y tres muertes (tasa de letalidad del 20 %) hasta el 23 de agosto; Costa de Marfil, con 30 contagios y diez fallecimientos (33 %) hasta el 23 de septiembre; y Camerún, con nueve contagios y una muerte.

"Las exposiciones laborales y ambientales, como el trabajo en zonas boscosas o cerca de ellas, las actividades mineras y otras ocupaciones al aire libre, son factores de riesgo importantes para la infección por fiebre amarilla", advirtió la organización.

"Los frecuentes desplazamientos transfronterizos de la población, la presencia de mosquitos vectores competentes y la cobertura vacunal desigual aumentan el riesgo de que se produzcan nuevas transmisiones y de que la enfermedad se propague geográficamente", añadió.

Por todos estos factores, la OMS estimó el riesgo que presenta el brote en África como "moderado", si bien consideró como "bajo" el riesgo para la salud pública a nivel global.

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, hemorrágica y transmitida por mosquitos que puede causar la muerte.

El virus es endémico en zonas tropicales de África y de América Central y Sudamérica, según la OMS.

La fiebre amarilla puede prevenirse con una vacuna muy eficaz, segura y asequible, de la que una sola dosis es suficiente para conferir inmunidad y protección de por vida, sin necesidad de dosis de recuerdo.

La vacuna ofrece una inmunidad efectiva al 99 % de las personas vacunadas en un plazo de 30 días.

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