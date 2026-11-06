ONU: millones en Sudán podrían quedarse sin techo de emergencia por falta de fondos

En todo Sudán, se calcula que 15,4 millones de personas necesitan urgentemente refugio de emergencia y artículos básicos para el hogar, pero la falta de fondos obliga a las organizaciones humanitarias a limitar la ayuda prioritaria a apenas el 10 % de quienes la necesitan, indicaron en un comunicado conjunto la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Hasta la fecha, solo 936.000 personas han recibido asistencia, lo que deja una enorme brecha entre unas necesidades que no dejan de crecer y los recursos disponibles para atenderlas, afirmaron.

"Las reservas de emergencia están en niveles alarmantemente bajos", alertaron, y advirtieron de que, si no reciben una inyección "urgente de financiación flexible", cada vez más familias tendrán que afrontar los próximos meses "sin una protección adecuada frente a las inclemencias meteorológicas, la inseguridad y los riesgos de violencia y explotación".

Más de tres años y medio después del inicio de la guerra entre el Ejército sudanés y los paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), la de Sudán sigue siendo la mayor crisis de desplazamiento del mundo.

Alrededor de 8,6 millones de personas continúan desplazadas dentro del país, mientras que más de 4,6 millones han huido a otros países, al tiempo que más de 5,2 millones de personas han regresado a sus lugares de origen.

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La persistencia de los combates, la inseguridad y los ataques con drones siguen provocando nuevos desplazamientos y dificultando las operaciones humanitarias, a lo que se suman los daños en las infraestructuras y los problemas logísticos, que dificultan el transporte y el almacenamiento anticipado de suministros de emergencia, según las agencias.

Por ello, indicaron que el plan que tienen para Sudán en 2026 necesita 2.900 millones de dólares para proporcionar ayuda vital a 20,4 millones de personas, de los 33,7 millones que necesitan asistencia en todo el país.

Sin embargo, el llamamiento apenas ha recibido el 47 % de los fondos solicitados, lo que está obligando a las organizaciones humanitarias a reducir servicios esenciales y concentrar los escasos recursos disponibles en las necesidades más urgentes.