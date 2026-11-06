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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 08:00

Opositor Líberman abierto a negociar su demanda sobre reclutamiento de ultraortodoxos

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Jerusalén, 6 nov (EFE).- El líder de uno de los partidos en la oposición, Avigdor Líberman, declaró este viernes que está dispuesto a hacer concesiones respecto al reclutamiento de los ultraortodoxos, una demanda central en su campaña, a fin de echar al primer ministro, BenjamÍn Netanyahu, y de no formar una coalición en minoría con el apoyo externo de los partidos árabes.

Por EFE
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El presidente del partido Yisrael Beitenu señaló, en un comunicado en su cuenta de X, que si bien su formación votaría en contra "de la formación de un gobierno en minoría que se apoye en la abstención de la Lista Conjunta y Raam", en todos los demás asuntos "es lícito y deseable mostrar flexibilidad".

"Esto incluye también la cuestión de la ley de reclutamiento. Me duele, y sé que también duele a muchos otros. Pero ante la multitud de retos a los que nos enfrentamos hoy en día, el interés nacional del Estado de Israel y del pueblo de Israel debe prevalecer sobre cualquier otra consideración", detalló.

Ayer, el partido Judaísmo Unido de la Torá (UTJ) -con 7 escaños- declinó recomendar a ningún candidato para que intente formar un gobierno durante su reunión con el presidente Isaac Herzog, reiterando que la formación ya no se considera parte del bloque pro-Netanyahu, con el que el mandatario obtuvo 53 escaños en las pasadas elecciones.

Por su parte, el otro partido ultraortodoxo Shas -con 6 escaños tras una fuerte caída- sí que recomendó a Netanyahu.

El bloque opositor obtuvo un total de 48 escaños, sin contar con los 19 de las formaciones árabes, por lo que necesitaría contar los con los diputados de ambas formaciones haredíes para alcanzar la mayoría de 61 escaños.

En Israel, el servicio militar es obligatorio incluso para minorías como drusos y beduinos, pero desde la fundación del Estado, el entonces primer ministro, David Ben Gurión, concedió una exención a los estudiantes de la Torá en las yeshivas; un hecho que ha vuelto al debate público tras la ofensivas bélicas contra Gaza o Líbano, entre otras.

En junio de 2024, el Tribunal Supremo de Israel dictaminó por unanimidad que dicha excepción es "discriminatoria" e instó al reclutamiento universal, que no se ha producido.

"Hay que hacer todo lo posible por formar una coalición de 61 diputados, sin la Lista Conjunta ni Ra’am. Una vez formada, es muy probable que se puedan incorporar otros tres o cuatro diputados del Likud", reiteró Líberman.

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