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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 10:30

Patronal belga pide a las empresas que refuercen la seguridad tras oleada de ciberataques

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Bruselas, 6 nov (EFE).- La Federación de Empresas de Bélgica (FEB) pidió este viernes a las compañías del país que "refurecen su preparación" tras la oleada de ciberataques registrada esta semana y que ha afectado, especialmente, a supermercados, compañías aéreas y administraciones públicas.

Por EFE
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"Es importante que las empresas no consideren un ciberataque como un simple problema informático y, sobre todo, que no piensen que están a salvo. Están en juego la continuidad de la actividad y la confianza en la empresa. Por tanto, es indispensable y urgente que cada empresa examine sus sistemas con espíritu crítico", declaró en un comunicado el director general de la FEB, Pieter Timmermans.

La patronal recordó que, según la encuesta Business Risk Survey de la FEB y la Real Escuela Militar, el 61 % de las empresas belgas consultadas considera los ciberataques un riesgo prioritario.

"Sin embargo, solo el 39 % dispone de un procedimiento avanzado de evaluación de riesgos acompañado de un seguimiento sistemático", agregó la federación empresarial belga.

Por ello, la FEB instó a las empresas a mantenerse alerta, garantizar una protección suficiente y "actualizar los sistemas tecnológicos mediante parches de seguridad", formar a los trabajadores y "no pensar que 'esto sólo les ocurre a los demás'".

La patronal pidió también a las empresas que elaboren un inventario de sus activos críticos y preparen un plan de respuesta ante incidentes.

"En caso de ataque, es importante actuar con rapidez, pero de manera metódica: aislar los sistemas afectados, conservar los registros de actividad (logs) y no borrar prematuramente los equipos. También deben evaluar a tiempo sus obligaciones legales de notificación e informar a las autoridades competentes y a su aseguradora de riesgos cibernéticos", concluyó la FEB.

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