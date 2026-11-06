Pekín rechaza las sanciones de EE.UU. a dos empresas chinas por su cooperación con Cuba

"La cooperación entre China y Cuba es abierta y transparente", afirmó en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun, quien expresó la oposición del país asiático a las sanciones unilaterales y a la aplicación extraterritorial de medidas estadounidenses.

Guo aseguró que China rechaza firmemente que Washington "interfiera y socave" la cooperación entre ambos países y reiteró el apoyo de Pekín a Cuba en la defensa de su soberanía y frente a las injerencias externas.

Las sanciones, anunciadas el jueves por el Departamento del Tesoro estadounidense, afectan a las compañías chinas CEIEC y Beijing H&C Technologies, a las que Washington acusa de suministrar componentes y equipos militares al Ejército cubano a través de la empresa local Duna.

El vocero chino no respondió directamente a esas acusaciones ni precisó qué medidas podría adoptar Pekín para proteger a las firmas sancionadas.

El nuevo paquete estadounidense incluye sanciones contra un total de ocho entidades y dos personas por sus presuntos vínculos con las élites cubanas, el transporte de petróleo hacia y desde la isla y el suministro de material militar.

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Entre las empresas afectadas figuran también cuatro compañías vinculadas al transporte de crudo y derivados, además de las estatales cubanas Cubaelectrónica y Tecnosime.

Washington identificó asimismo cinco buques como propiedad bloqueada, una medida que restringe las operaciones que pueden realizarse con esas embarcaciones sin autorización del Gobierno estadounidense.