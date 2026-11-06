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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 09:20

Peña pide al Senado de Paraguay 72 horas para preparar su defensa en el juicio político

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Asunción, 6 nov (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió este viernes al Senado un plazo de 72 horas para preparar su defensa en el juicio político que deberá afrontar a raíz de la intervención de Ueno Bank, una entidad con la que tenía vínculos y cuyo cierre ha dejado congelado los fondos de miles de clientes.

Por EFE
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"He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa", informó el mandatario en X, al explicar que recibió a las 22:15 del jueves (01:13 GMT del viernes) una acusación de 15 páginas y anexos de unas 300 fojas (folios que componen el expediente) en su contra.

Peña permanece formalmente en la Presidencia, después de que el Congreso no aceptara la renuncia que presentó en medio del debate de los diputados para formalizar el comienzo de un juicio político.

El gobernante terminó salpicado por la crisis en la que quedó sumido el país después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenase el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno, lo que ha desatado los reclamos de miles de usuarios preocupados por sus ahorros, mientras existe expectativa por los millonarios fondos públicos, en su mayoría procedentes de pensiones, que están en la institución privada.

El Banco Central detectó que el índice de solvencia del banco había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido.

En su mensaje en X, Peña rechazó poder defenderse "en menos de 12 horas" y advirtió que "eso no es debido proceso".

"Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles", aseguró Peña, que difundió en las redes una carta que envió al presidente del Senado, el oficialista Basilio Núñez, con su solicitud.

Consultado por la radio local ABC Cardinal, Núñez aseguró que los senadores fueron convocados para continuar el juicio político este viernes, pero señaló que consultará con los líderes de las bancadas para evaluar si existe "alguna otra decisión" al respecto.

"Yo no puedo negar que sea válido el derecho a la defensa de cualquier ciudadano", añadió.

El jueves, la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad la acusación para someter a juicio político a Peña, quien en medio de la sesión del legislativo renunció a la Presidencia.

Horas después, una sesión de ambas cámaras convocada para tratar la dimisión del gobernante se quedó sin cuórum debido el abandono de varios legisladores oficialistas.

La acusación en el Senado contra Peña por "mal desempeño de sus funciones" alude, entre otros, a un conflicto de intereses, cooptación del Estado y puertas giratorias (paso de funcionarios del sector público al privado y viceversa), al mencionar, por ejemplo, a las acciones de Peña en el Ueno Holding, un conglomerado que agrupa distintas empresas, entre ellas Ueno Bank. El mandatario vendió sus acciones en marzo de 2025.

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