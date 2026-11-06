Perú suma 91 muertes por dengue en 2026 y los casos crecen un 153 % frente a 2025

Según recoge la base de datos del Ministerio de Salud (Minsa), hay 91 defunciones reportadas por esta enfermedad hasta la semana 42 de este año, cuando ya ha comenzado la temporada de fuertes lluvias y calor provocados por el fenómeno climático de El Niño.

Las regiones más afectadas por el dengue son La Libertad, con 16.174 casos; Piura, con 14.761; y Lambayeque, con 11.506, las tres ubicadas en la costa norte de Perú, donde se concentra tradicionalmente esta enfermedad debido a las lluvias y altas temperaturas.

Además, en Lima, aunque la región no está siendo de momento afectada con intensas precipitaciones pero sí altas temperaturas, se registran 7.007 casos de la enfermedad.

La semana pasada, el ministro de Salud, Luis Dyer, anunció desde Piura una nueva compra de más de 1,1 millones de dosis de la vacuna contra el dengue y recordó que la vacunación está dirigida a personas de 10 a 20 años y se aplican dos dosis con un intervalo de tres meses.

En este sentido, el Ministerio de Salud realiza campañas presenciales y en redes sociales para exhortar a la población a que acuda a vacunarse, y también ofrece recomendaciones para prevenir el dengue, como usar repelente, vestir prendas de manga larga, eliminar objetos que acumulan agua e instalar mosquiteros y mallas en los hogares.

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Además, para ampliar el acceso a las vacunas contra esta enfermedad y proteger a la población de las zonas priorizadas, el Ejecutivo actualizó la norma técnica que regula la intervención para incorporar más puntos de vacunación, fortalecer el trabajo de las brigadas y agilizar la evaluación previa a la aplicación de las dosis.

Por ejemplo, esta modificación permite que, ahora, las brigadas de salud apliquen de manera simultánea las vacunas contra el dengue y el virus del papiloma humano (VPH) en las escuelas, de acuerdo con los criterios establecidos para cada vacuna y con la autorización correspondiente en el caso de los menores de edad.

Con este cambio, también está autorizado utilizar jeringas retráctiles y no retráctiles para la administración de la vacuna, lo que facilita la disponibilidad de estos insumos para el trabajo de las brigadas.