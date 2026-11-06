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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 10:05

Policía portuguesa remitirá a la Fiscalía informe sobre evento vinculado a extrema derecha

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Lisboa, 6 nov (EFE).- La Policía de Seguridad Pública (PSP) portuguesa remitirá al Ministerio Público un informe sobre un evento asociado a la ideología de extrema derecha en Póvoa de Varzim, municipio próximo a Oporto, cuyo permiso especial de ruido fue revocado por el Ayuntamiento al comprobar que el promotor no era la entidad que lo había solicitado.

Por EFE
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En una respuesta remitida este viernes a EFE, la PSP explicó que no tiene constancia de actos violentos durante el evento ni contra sus asistentes, aunque recibió llamadas de ciudadanos que expresaban su indignación por la celebración de un encuentro de esas características en la localidad.

Por su parte, la Policía Judicial (PJ), consultada por EFE sobre la supuesta convocatoria de un festival neonazi, respondió que "no existe información que corrobore estas afirmaciones", en referencia a publicaciones periodísticas que hablaban de la participación de ciudadanos alemanes condenados por delitos de odio y sujetos a restricciones de viaje relacionadas con eventos extremistas.

Según la información facilitada por la PSP, el Ayuntamiento de Póvoa de Varzim comunicó a ese cuerpo policial el pasado 30 de octubre la documentación relativa a un permiso especial de ruido para un evento cultural y recreativo con música en directo, previsto para los días 30 y 31 de octubre, entre las 20.00 y las 24.00 horas (misma hora GMT).

La solicitud había sido presentada el 5 de septiembre por la Asociación Cultural y Recreativa Matriz para celebrar las actuaciones en sus instalaciones.

La PSP señaló que la jornada del 30 de octubre transcurrió sin incidentes y con estricto cumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso.

Sin embargo, en la mañana del día 31, el consistorio informó a la policía de la revocación de la autorización, al considerar que el evento no estaba promovido por la entidad solicitante, sino por un tercero.

La fuerza de seguridad indicó que centró su dispositivo en garantizar la seguridad y el orden público y que no tuvo que intervenir en incidentes que comprometieran la tranquilidad pública.

La PSP elaboró un informe con todos los hechos conocidos, que remitirá al Ministerio Público, teniendo en cuenta las dificultades surgidas en el proceso de autorización y la prioridad de garantizar la seguridad en el recinto y sus alrededores.

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