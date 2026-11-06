ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
34º
Ahora
ver más
34º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
06 de noviembre de 2026 - 14:35

Rebeldes de Tigré acusan al Gobierno etíope de usar mercenarios extranjeros en combates

Imagen sin descripción

Nairobi, 6 nov (EFE).- Los rebeldes de la región de Tigré, en el norte de Etiopía, acusaron este viernes al Gobierno federal etíope de emplear mercenarios extranjeros en los combates que enfrentan a ambas partes y que han avivado los temores al estallido de una nueva guerra a gran escala.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"El régimen genocida de Etiopía continúa librando su devastadora guerra contra el pueblo de Tigré, empleando todos los medios a su alcance para sostener su campaña de agresión y destrucción (...). La participación de mercenarios extranjeros no es algo nuevo ni inédito", afirmó en un comunicado el gobierno insurgente de Tigré, dominado por el rebelde Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT).

Según los rebeldes, durante la devastadora guerra que enfrentó a fuerzas tigrinas y fuerzas federales entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022, "personal extranjero participó en el manejo de drones, prestó asesoramiento militar y apoyó operaciones que resultaron en graves atrocidades contra la población de Tigré".

En esta ocasión, sin embargo, afirmaron que resulta "aún más preocupante" la supuesta ampliación de la participación directa de mercenarios junto a las fuerzas federales en diferentes frentes.

"Su participación supone una inquietante escalada de la injerencia extranjera en el conflicto interno de Etiopía", afirmaron los rebeldes, al argumentar que "los incentivos económicos no pueden justificar la participación en atrocidades ni la nacionalidad extranjera o los acuerdos contractuales pueden proporcionar impunidad frente a la rendición de cuentas".

"Aquellos responsables de reclutar, financiar, desplegar o facilitar de cualquier otra forma dichas actividades también deben ser objeto de escrutinio internacional", añadieron.

Los insurgentes lanzaron este mensaje después de que circularan imágenes en los últimos días en las redes sociales que presuntamente muestran a mercenarios extranjeros presentes en Tigré, si bien EFE no pudo verificar este contenido de manera independiente.

El Ejército de Etiopía continúa con sus combates en el norte del país, después de que el rebelde FPLT anunciase el pasado 23 de septiembre una "guerra defensiva" desde esa región septentrional, tras meses de escalada y bombardeos recurrentes con drones.

Desde entonces, las fuerzas federales han logrado rápidos avances, especialmente en Tigré, aunque también se han registrado combates en otras zonas, por la reciente formación de una alianza de siete grupos rebeldes y opositores (que incluye al FPLT, al movimiento nacionalista amhara Fano y al Ejército de Liberación Oromo [OLA, en inglés]) para derrocar al Gobierno etíope.

A esa situación se suman las acusaciones de Etiopía a la vecina Eritrea, país fronterizo con Tigré, de apoyar a los rebeldes y de hacer incursiones en su territorio, pero Asmara niega ese extremo.

El conflicto aviva los temores al estallido de una nueva guerra a gran escala similar a la que entre 2020 y 2022 enfrentó al FPLT y al Gobierno federal, entonces apoyado por Eritrea, y en el que murieron al menos 600.000 personas, según la Unión Africana (UA).

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
02
Política
Visible cambio de postura de Peña sobre plazos en juicio político
Ver más
03
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
04
Política
Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado
Ver más
05
Nacionales
¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato
Ver más

Te puede interesar