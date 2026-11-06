Rebeldes de Tigré acusan al Gobierno etíope de usar mercenarios extranjeros en combates

"El régimen genocida de Etiopía continúa librando su devastadora guerra contra el pueblo de Tigré, empleando todos los medios a su alcance para sostener su campaña de agresión y destrucción (...). La participación de mercenarios extranjeros no es algo nuevo ni inédito", afirmó en un comunicado el gobierno insurgente de Tigré, dominado por el rebelde Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT).

Según los rebeldes, durante la devastadora guerra que enfrentó a fuerzas tigrinas y fuerzas federales entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022, "personal extranjero participó en el manejo de drones, prestó asesoramiento militar y apoyó operaciones que resultaron en graves atrocidades contra la población de Tigré".

En esta ocasión, sin embargo, afirmaron que resulta "aún más preocupante" la supuesta ampliación de la participación directa de mercenarios junto a las fuerzas federales en diferentes frentes.

"Su participación supone una inquietante escalada de la injerencia extranjera en el conflicto interno de Etiopía", afirmaron los rebeldes, al argumentar que "los incentivos económicos no pueden justificar la participación en atrocidades ni la nacionalidad extranjera o los acuerdos contractuales pueden proporcionar impunidad frente a la rendición de cuentas".

"Aquellos responsables de reclutar, financiar, desplegar o facilitar de cualquier otra forma dichas actividades también deben ser objeto de escrutinio internacional", añadieron.

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Los insurgentes lanzaron este mensaje después de que circularan imágenes en los últimos días en las redes sociales que presuntamente muestran a mercenarios extranjeros presentes en Tigré, si bien EFE no pudo verificar este contenido de manera independiente.

El Ejército de Etiopía continúa con sus combates en el norte del país, después de que el rebelde FPLT anunciase el pasado 23 de septiembre una "guerra defensiva" desde esa región septentrional, tras meses de escalada y bombardeos recurrentes con drones.

Desde entonces, las fuerzas federales han logrado rápidos avances, especialmente en Tigré, aunque también se han registrado combates en otras zonas, por la reciente formación de una alianza de siete grupos rebeldes y opositores (que incluye al FPLT, al movimiento nacionalista amhara Fano y al Ejército de Liberación Oromo [OLA, en inglés]) para derrocar al Gobierno etíope.

A esa situación se suman las acusaciones de Etiopía a la vecina Eritrea, país fronterizo con Tigré, de apoyar a los rebeldes y de hacer incursiones en su territorio, pero Asmara niega ese extremo.

El conflicto aviva los temores al estallido de una nueva guerra a gran escala similar a la que entre 2020 y 2022 enfrentó al FPLT y al Gobierno federal, entonces apoyado por Eritrea, y en el que murieron al menos 600.000 personas, según la Unión Africana (UA).