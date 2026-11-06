Reguetonero Brray lanza nuevo disco inspirado en la disciplina y mentalidad de Kobe Bryant

Con un catálogo musical modesto con canciones como 'Lokera' junto a Rauw Alejandro, 'Corazón Roto' con Jhayco y Ryan Castro, y 'La Jeepeta', ahora, Brray llega a este álbum con un renovado sentido de propósito, destaca un comunicado difundido por sus representantes.

Su transformación se percibe por su cambio físico y cortarse los rastas que durante años fueron parte de su imagen.

Pero el cambio más marcado es en su nuevo disco, en el que se presenta como un "artista más intencional con su arte, disciplinado en su enfoque y comprometido con crecer tanto creativa como personalmente", añade la nota.

Creado completamente en Los Ángeles (California, EE.UU.), el álbum toma a Bryant, exestrella de los Lakers, como norte y, al mismo tiempo, se nutre del ADN musical de la ciudad.

Brray marca el tono de su nuevo disco, una producción de influencia hip-hop, metales contundentes y una línea de bajo imponente que evoca la audacia sonora de The Neptunes, desde el tema 'Volví Mas Kbrrn', una declaración enérgica de que este está de vuelta mejor que nunca.

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La influencia de la costa oeste se hace aún más evidente en 'Eres Tú, No Soy Yo' y 'Sí, Pero No', temas construidos sobre un 'bounce' inconfundible que recuerda la energía de las producciones clásicas de DJ Mustard.

Sin embargo, aunque el álbum nació a miles de kilómetros de casa, Brray mantiene a Puerto Rico en el centro de su música.

En 'Conversaciones de esquina', invita al también boricua Juanka a llevar el proyecto de vuelta a las calles de la isla.

Mientras, en los temas 'Dondequiera' y 'Pu$$y Power', Brray abraza el 'swagger' (estilo) de esta nueva etapa y explora con franqueza el deseo, sus relaciones y las experiencias que acompañan su transformación.

Otras canciones del disco son 'Querida muerte', 'Kobe Brray', 'Palmas del Mar', 'Reencuentro' y 'Angélica', en colaboración junto a los artistas puertorriqueños en ascenso Jovaan y Fanta Rosario, y 'La Sacra Famiglia'.