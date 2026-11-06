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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 15:35

Renuncia el fiscal de Florida, clave en la acusación de EE.UU. contra Raúl Castro

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Miami (EE.UU.), 6 nov (EFE).- El fiscal federal del distrito sur de Florida, Jason Reding Quiñones, una de las figuras clave en la acusación de Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro, renunció este viernes al cargo sin explicar los motivos de su dimisión.

Por EFE
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"Presenté mi renuncia al presidente como fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, efectiva a partir de hoy", escribió Quiñones en la red social X.

El ya exfiscal agradeció su nombramiento al presidente estadounidense, Donald Trump, y aseguró que había sido "un privilegio único en la vida".

Quiñones supervisó la acusación contra el expresidente cubano Raúl Castro por la muerte, hace 30 años, de cuatro pilotos de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, así como contra otros militares cubanos presuntamente implicados en el derribo de las dos avionetas.

La acusación, hecha pública durante el pasado mayo en la Torre de la Libertad en Miami, símbolo del exilio cubano en Miami, despertó una gran expectación y reunió a cientos de personas que celebraron la histórica medida.

Quiñones lideraba en la actualidad una investigación sobre la supuesta conspiración de rivales políticos de Trump para impedir que al actual presidente llegara al poder, a través de investigaciones penales y de inteligencia.

Sin embargo, varios de los fiscales asignados a esa causa abandonaron el caso semanas atrás por discrepancias internas, sin que las indagaciones hayan registrado avances significativos pese a meses de investigación.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, agradeció con un mensaje en X el servicio de Quiñones, y destacó que lideró "la lucha contra el crimen violento, el tráfico de drogas, el tráfico sexual y el crimen transnacional, incluida la acusación contra Raúl Castro".

Castro, de 95 años, permanece en Cuba pese a la acusación, que se produjo en medio de la creciente presión económica de Washington sobre La Habana, que ha endurecido las sanciones y restringido el acceso de la isla a suministros energéticos, incluido el petróleo, agravando la crisis económica y los apagones.

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