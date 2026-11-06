Roban joyas de la diva siria Assala valoradas en 6 millones de dólares en un hotel de EEUU

Según el relato ofrecido por la propia artista en su cuenta de la red social X, se puso sus joyas para el concierto que ofreció la semana pasada en la ciudad, el tercero en una minigira por el territorio estadounidense, consciente de la "responsabilidad" que conllevaban las alhajas.

"Tras la actuación, volví exhausta, me preparé para descansar y me fui a dormir. Por la mañana, abrí el bolso para cambiarme el collar, algo que me gusta cambiarme cada día en función de como me siento, y desafortunadamente no pude encontrar mi joyero", explicó Assala.

La cantante lamentó la pérdida de unos objetos con gran valor sentimental para ella, ya que incluían grabados y recuerdos de sus familiares más allegados, así como piezas que había comprado para marcar éxitos importantes en su carrera, como álbumes o canciones destacadas.

La diva, de 57 años, detalló que la Policía todavía no ha obtenido ninguna pista sobre el paradero de las joyas, de las que no hizo público su valor.

Sin embargo, el diario local The Metro Detroit News informó sobre unas joyas valoradas en unos 6 millones de dólares que le fueron robadas a una "cantante famosa" en el hotel MGM Grand Detroit el pasado fin de semana y que las autoridades policiales sospechan de una persona que supuestamente fue vista entrando a la habitación.

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Assala estuvo exiliada por su abierta oposición al ahora derrocado presidente Bachar al Asad desde 2011, cuando comenzó en el país un movimiento de revuelta contra aquel régimen, y este octubre dio su primer concierto en territorio sirio en alrededor de 15 años, pasados casi dos del cambio de poder.