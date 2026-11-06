ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
13º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
06 de noviembre de 2026 - 12:50

Roban joyas de la diva siria Assala valoradas en 6 millones de dólares en un hotel de EEUU

Imagen sin descripción

Beirut, 6 nov (EFE).- La cantante Assala Nasri, una de las divas de la música árabe, anunció este viernes que varias de sus joyas fueron robadas en el hotel donde se hospedó tras un concierto en Detroit, en el noreste de Estados Unidos, objetos que medios locales aseguran tenían un valor estimado de unos 6 millones de dólares.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Según el relato ofrecido por la propia artista en su cuenta de la red social X, se puso sus joyas para el concierto que ofreció la semana pasada en la ciudad, el tercero en una minigira por el territorio estadounidense, consciente de la "responsabilidad" que conllevaban las alhajas.

"Tras la actuación, volví exhausta, me preparé para descansar y me fui a dormir. Por la mañana, abrí el bolso para cambiarme el collar, algo que me gusta cambiarme cada día en función de como me siento, y desafortunadamente no pude encontrar mi joyero", explicó Assala.

La cantante lamentó la pérdida de unos objetos con gran valor sentimental para ella, ya que incluían grabados y recuerdos de sus familiares más allegados, así como piezas que había comprado para marcar éxitos importantes en su carrera, como álbumes o canciones destacadas.

La diva, de 57 años, detalló que la Policía todavía no ha obtenido ninguna pista sobre el paradero de las joyas, de las que no hizo público su valor.

Sin embargo, el diario local The Metro Detroit News informó sobre unas joyas valoradas en unos 6 millones de dólares que le fueron robadas a una "cantante famosa" en el hotel MGM Grand Detroit el pasado fin de semana y que las autoridades policiales sospechan de una persona que supuestamente fue vista entrando a la habitación.

Assala estuvo exiliada por su abierta oposición al ahora derrocado presidente Bachar al Asad desde 2011, cuando comenzó en el país un movimiento de revuelta contra aquel régimen, y este octubre dio su primer concierto en territorio sirio en alrededor de 15 años, pasados casi dos del cambio de poder.

Lo
más leído
del día

01
Política
Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado
Ver más
02
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
04
Policiales
Ueno Bank: llegan con grúas por los autos de lujo de Miguel Vázquez
Ver más
05
Nacionales
¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato
Ver más

Te puede interesar