Rubio promoverá los "intereses" de EE.UU. en la reunión de Exteriores del G7 en París

"El secretario asistirá a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7, donde promoverá los intereses estadounidenses en sus encuentros con sus homólogos", informó el Departamento de Estado en un breve comunicado.

La cita ministerial, presidida por el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, tendrá una agenda centrada en Ucrania, Oriente Próximo y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA).

El encuentro reunirá a los siete miembros del grupo (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) y cinco países invitados: Brasil, Corea del Sur, Egipto, Arabia Saudí y Ucrania. También han sido invitados Kenia e India, pero no podrán asistir.

La reunión estaba prevista inicialmente en Marsella (sur de Francia), pero fue posteriormente trasladada a París por razones "logísticas y operativas", debido a la coincidencia con el Foro de París sobre la Paz, que se celebrará los días 10 y 11 de noviembre.

Francia quiere aprovechar la reunión para consolidar iniciativas impulsadas durante su presidencia, entre ellas una red de puertos del G7 y países asociados para combatir el narcotráfico y mejorar la seguridad marítima, así como un mapa mundial de reservas humanitarias para coordinar la respuesta ante crisis y catástrofes.