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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 07:25

Rumanía y Bélgica detienen a 16 personas por robar envíos con empresa de transporte falsa

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Bruselas, 6 nov (EFE).- Las policías rumana y belga detuvieron a 16 personas sospechosas de robar unos 70 envíos de productos haciéndose pasar por una empresa de transporte, informó este viernes la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust).

Por EFE
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En un comunicado de prensa, Eurojust explicó que los presuntos ladrones secuestraron 70 envíos para robar los productos que contenían, principalmente en Rumanía y Bélgica, donde las autoridades detuvieron el pasado 3 de noviembre a 11 y 5 personas, respectivamente.

Precisamente, en el marco de un operativo conjunto a cargo de Eurojust, se llevaron a cabo hasta 65 órdenes de registro el pasado martes.

El grupo presuntamente se hizo con productos electrónicos, electrodomésticos, cereales, cosméticos o bebidas alcohólicas, entre otros bienes, para después venderlos.

Los primeros miembros se unieron en marzo de 2024, momento a partir del cual, con unas funciones definidas, empezaron a contratar envíos, obtener encargos de transporte de mercancías de alto valor y, finalmente, vender esos productos interceptados.

Según las pruebas, el grupo controlaba varias empresas con un total de 35 personas contratadas para el transporte de mercancías dentro de Rumanía y en el extranjero, para, una vez recibida la mercancía, robar cada envío por completo.

Los ladrones supuestamente falsificaron también documentos de identificación y de transporte, así como matrículas de vehículos.

Los cinco detenidos en Bélgica se encuentran en prisión preventiva, mientras que las autoridades de este país siguen investigando, junto con la policía rumana, el presunto fraude.

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