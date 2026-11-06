La decisión se comunicó a través de la actualización de la lista de agentes extranjeros del Ministerio.

En un comentario al canal 'Ostorozhno, Nóvosti', Duntsova lamentó la decisión del Ministerio de Justicia y opinó que se trata de un aviso para todos los partidos.

Duntsova enfatizó que Rassvet fue fundada en Rusia y cumple las leyes locales, mientras Rusia Pacífica se creó en el extranjero.

"Esto es una señal para todos los partidos políticos; cualquiera podría ser el siguiente", dijo Duntsova.

Agregó que el partido celebrará una asamblea general para acordar sus siguientes pasos.