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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 01:15

Seúl comienza a anunciar medidas de estabilización ante el desplome de la Bolsa surcoreana

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Seúl, 6 nov (EFE).- El Gobierno surcoreano comenzó a anunciar este viernes medidas para estabilizar las bruscas fluctuaciones en el parqué surcoreano después de que el principal índice bursátil, el Kospi, comenzara la jornada con una caída de más del 8 % ante temores por el sector de la inteligencia artificial (IA).

Por EFE
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Durante la reunión se acordó suspender durante tres meses la obligación de las firmas de valores de mantener un nivel de garantías del 140 % en las operaciones de compra de acciones a crédito, informó la agencia local de noticias Yonhap.

La medida, que entrará en vigor el próximo lunes, busca evitar ventas forzosas de títulos que puedan agravar las caídas bursátiles.

"Las autoridades están siguiendo de cerca la ansiedad excesiva y los movimientos unilaterales. Estamos preparados para adoptar medidas adicionales si la volatilidad del mercado se acelera", señaló el ministro de Finanzas, Lee Hyoung-il, durante una reunión de emergencia por la caída del Kospi, citado por Yonhap.

El anuncio se produce después de que el Kospi registrara una caída superior al 8 % en la apertura, que obligó a suspender las operaciones durante 20 minutos, aunque posteriormente moderó sus pérdidas a alrededor del 4,5 % a media sesión.

La bolsa surcoreana se ha visto arrastrada por las ventas masivas de acciones tecnológicas ante el temor a un endurecimiento de las regulaciones estadounidenses sobre la IA, tras la victoria del Partido Demócrata, favorable a la regulación del sector, en ambas cámaras del Congreso de EE.UU. hace dos días.

"Tras las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, el cambio en el panorama político estadounidense ha debilitado la confianza de los inversores en los mercados bursátiles asiáticos en general", dijo a EFE Vincent (Doo-un, Kim), analista de Hana Securities.

El analista agregó que, como consecuencia, los fabricantes de chips Samsung Electronics y SK hynix, que son las dos firmas de mayor capitalización en Corea del Sur, están registrando firmes caídas.

El Kospi ha registrado fuertes fluctuaciones tras una prolongada escalada desde un nivel de 2.700 puntos cuando el actual presidente Lee Jae Myung tomó posesión en junio de 2025.

Desde entonces, ha llegado a alcanzar niveles superiores a las 9.000 unidades, aunque ha venido a la baja recientemente en medio de los temores de una burbuja de la IA y la guerra en Oriente Medio.

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