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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 13:05

Sheinbaum afirma que asesinato de regidor en estado de Morelos fue un ataque ordenado

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Ciudad de México, 6 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca, en el central estado de Morelos, fue un ataque directo y ordenado, por lo que pidió investigar tanto a los autores materiales como a quienes planearon el crimen.

Por EFE
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"No hay lugar a dudas de que era un homicidio ordenado y dirigido contra él", aseguró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, en la que lamentó el asesinato del funcionario municipal, a quien describió como un defensor del medio ambiente y del territorio.

El asesinato de Rivas Ríos, integrante del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ocurrió el miércoles en la colonia Ejidos de Acapantzingo, en Cuernavaca (capital de Morelos) luego de que el funcionario denunciara presuntas irregularidades en un desarrollo inmobiliario.

Morelos, próximo a Ciudad de México, vive una ola de violencia en los últimos meses, con el reciente asesinato de varios estudiantes de la Universidad de Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), entre ellos el de septiembre de la joven estudiante española, Claudia Tacoronte, que atrajo la atención internacional.

Sheinbaum explicó que, tras conocer el crimen del regidor, ocurrido el pasado miércoles, instruyó al gabinete de seguridad federal a colaborar con la Fiscalía de Morelos para esclarecer el homicidio, cometido por personas que viajaban en una motocicleta y dispararon directamente contra la víctima.

La presidenta señaló que Rivas Ríos había denunciado recientemente un desarrollo inmobiliario en Cuernavaca por posibles afectaciones ambientales, por lo que anunció que trabajará con la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, para revisar la situación del proyecto.

"Tiene que esclarecerse necesariamente. Y atender a los asesinos materiales, pero también quién ordenó este homicidio", sostuvo.

Horas antes de su asesinato, el funcionario había acudido al Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos para solicitar información sobre las autorizaciones otorgadas a la empresa Portenta Alto Verde para desarrollar un proyecto inmobiliario en la zona.

El terreno señalado es considerado por organizaciones ambientalistas como uno de los últimos espacios de selva baja caducifolia de la zona urbana de Cuernavaca, por lo que colectivos ciudadanos han exigido su protección ante los posibles daños a la vegetación y los recursos hídricos.

El regidor había cuestionado públicamente las autorizaciones relacionadas con el proyecto y promovía que las autoridades estatales intervinieran para preservar el predio.

Tras el asesinato, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, señaló que no se descarta llamar a declarar a integrantes del Ayuntamiento de Cuernavaca, funcionarios del Tribunal de Justicia Administrativa y representantes de la empresa inmobiliaria como parte de las investigaciones.

Rivas Ríos, quien presidía comisiones municipales relacionadas con derechos humanos y patrimonio, contaba con una larga trayectoria en movimientos sociales y en la defensa de causas ambientales en el estado.

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