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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 13:40

Sheinbaum confía en que recorte de tasas en México impulse la inversión

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Ciudad de México, 6 nov (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó este viernes su confianza en que la sorpresiva decisión del Banco de México (Banxico) de reducir los tipos de interés al 6,25 % puede favorecer la inversión, aunque señaló que será necesario evaluar sus efectos sobre la economía.

Por EFE
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"Banxico es autónomo, consideraron, entiendo que podían bajar punto 25 (0,25 ) la tasa, y bueno, es decisión autónoma del Banco de México", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sus declaraciones se producen después de que el banco central mexicano redujera el jueves en 25 puntos básicos su tasa de referencia, del 6,50 % al 6,25 %, en una decisión dividida que contó con tres votos a favor y dos en contra.

La mandataria mexicana explicó que una reducción de los tipos de interés puede incentivar la inversión al disminuir los rendimientos que reciben quienes mantienen su dinero depositado en los bancos.

"Cuando las tasas de interés bajan, pues entonces el inversionista piensa más en invertir su recurso que en tenerlo guardado en el banco", sostuvo.

No obstante, reconoció que una mayor actividad económica y un aumento del consumo pueden generar presiones inflacionarias, por lo que destacó la importancia de las evaluaciones realizadas por el banco central.

También señaló que, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda, el recorte no debería representar problemas para la economía mexicana.

"Los gobernadores consideraron que todavía la economía mexicana da para bajar un poco la tasa de interés, eso promueve la inversión y que no hay riesgo de que haya inflación. Esa es su consideración", explicó.

El Banco de México justificó su decisión en la continuidad del proceso de desinflación y la ausencia de presiones significativas de demanda, aunque elevó del 3,5 % al 3,7 % su pronóstico de inflación general para el cierre de 2026.

Además, anticipó que mantendrá la tasa en el nivel alcanzado durante un "tiempo prolongado" para favorecer la convergencia de la inflación a su objetivo del 3 %, prevista para el cuarto trimestre de 2027.

Sheinbaum destacó que las decisiones del organismo autónomo están respaldadas por análisis técnicos y no únicamente por las opiniones de los integrantes de su Junta de Gobierno.

"Vamos a esperar y confiamos pues en las decisiones que tome (la Junta)", concluyó.

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