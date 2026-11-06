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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 13:15

Sheinbaum defiende separar poder político y el económico tras renuncia de Peña en Paraguay

Claudia Sheinbaum, hablando durante una rueda de prensa este viernes, en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México).
Claudia Sheinbaum, hablando durante una rueda de prensa este viernes, en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México).Presidencia de México

CIUDAD DE MÉXICO. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este viernes la separación entre el poder político y el económico al ser cuestionada sobre la dimisión de su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, en medio de una crisis política y financiera por sus presuntos vínculos con una entidad bancaria intervenida por las autoridades.

Por EFE
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“Nosotros siempre hemos dicho que tiene que haber separación entre el poder económico y el poder político, cada uno en su parte”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana señaló que, según la información de la que dispone, el mandatario paraguayo estaba involucrado con un banco, situación que habría motivado su renuncia, aunque evitó profundizar en el caso hasta contar con mayores detalles.

“Parece que el hoy expresidente estaba involucrado en este banco, que esa es la razón por la cual él toma la decisión de dimitir”, expresó Sheinbaum.

Peña presentó su renuncia en la víspera, poco antes de enfrentar un juicio político en el Congreso, en medio del escándalo provocado por la intervención de Ueno bank, una entidad privada que durante su Gobierno recibió millonarios recursos de organismos públicos, incluido el instituto encargado de administrar las pensiones de los trabajadores paraguayos.

La intervención del banco, ordenada por las autoridades financieras debido a problemas de solvencia, dejó a cerca de 2,9 millones de clientes sin acceso a sus cuentas y desencadenó protestas ciudadanas y una crisis política que alcanzó al Gobierno.

El mandatario paraguayo, quien fue accionista de una empresa vinculada al banco hasta 2025, ha negado haber cometido irregularidades y aseguró que presentó su dimisión para preservar la estabilidad del país y sus instituciones democráticas.

Sin embargo, su renuncia quedó pendiente de resolución después de que el Congreso no alcanzara el quórum necesario para pronunciarse sobre ella, mientras la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una acusación para someterlo a un juicio político.

Peña permanece formalmente en el cargo mientras se resuelve su situación institucional.

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