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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 12:50

Sheinbaum revela que explicó por carta a España su ausencia en Cumbre Iberoamericana

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Ciudad de México, 6 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este viernes que envió cartas al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para explicar su ausencia en la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada esta semana en Madrid, debido a su próximo viaje a China para participar en la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Por EFE
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"Tomé la decisión de no asistir a la Cumbre", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, en la que explicó que su participación en la reunión de la APEC, prevista para el 18 y 19 de noviembre, supondría pasar demasiado tiempo fuera del país si también viajaba a España.

"Les escribí una carta a él (Sánchez), tanto a él como al jefe del Estado español, el rey, porque ellos fueron quienes me invitaron, para decir que en este momento, pues como vamos a ir a la Cumbre de APEC, ya era demasiado tiempo de salir del país", explicó.

La gobernante mexicana señaló que México estuvo representado en la cita iberoamericana por el canciller Roberto Velasco, quien viajó a Madrid para participar en las reuniones del foro.

También adelantó que próximamente buscará mantener una nueva conversación telefónica con Sánchez, aunque no precisó cuándo podría celebrarse esta llamada ni los asuntos que se abordarían.

"Vamos a buscar una llamada para poder también platicar esto", zanjó.

La ausencia de la presidenta mexicana en la Cumbre Iberoamericana había sido confirmada el pasado martes por el Gobierno español, que informó que México estaría representado por su ministro de Exteriores.

La reunión, celebrada el 4 y 5 de noviembre, congregó a representantes de los 22 países de la comunidad iberoamericana, aunque únicamente diez estuvieron representados por sus jefes de Estado o de Gobierno.

Entre las ausencias también destacaron las de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuyos países enviaron a sus respectivos ministros de Exteriores.

La cumbre tuvo entre sus prioridades la cooperación regional en materia de inteligencia artificial, movilidad académica, cuidados y prevención de desastres naturales.

Sheinbaum tienen previsto viajar a Shenzhen (China) para participar en la reunión de líderes de la APEC, que reúne a 21 economías de Asia y el Pacífico, en medio de las tensiones comerciales internacionales y las expectativas de posibles encuentros bilaterales con otros mandatarios, entre ellos el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping.

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