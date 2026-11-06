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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 07:10

Sube a 53 el número de muertos en el ataque ruso del lunes contra una escuela en Zaporiyia

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Kiev, 6 nov (EFE).- Los rescatistas han encontrado ya un total de 53 cuerpos sin vida entre los escombros de la escuela subterránea destruida por las fuerzas rusas con nueve bombas aéreas el lunes en la localidad de Komishuvaja, en la región ucraniana de Zaporiyia, según informó la portavoz del Servicio de Emergencias de Ucrania en la zona, Yulia Barisheva.

Por EFE
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Según explicó Barisheva en declaraciones recogidas por la agencia ucraniana Ukrinform, los equipos de rescate buscan a alrededor de cincuenta personas más entre los escombros, por lo que el balance final de muertos podría superar el centenar.

La portavoz ucraniana explicó también que personal y unidades caninas de otras regiones se han desplazado hasta Komishuvaja ante la magnitud de la misión. El polvo que sigue habiendo en la zona debido a la destrucción causada por las bombas aéreas el lunes dificulta además los trabajos.

El personal desplazado a Komishuvaja se mueve por la zona en vehículos blindados debido al fuego constante ruso contra la zona, situada cerca del frente. La persistencia de los ataques obliga además a suspender las operaciones de rescate cada cierto tiempo.

La escuela de la localidad fue construida bajo tierra para que pudiera seguir funcionando pese a las hostilidades, pero la infraestructura no estaba pensada para resistir a la potencia y la cantidad de explosivo utilizada por el Ejército ruso en este ataque.

Algunas de las bombas aéreas lanzadas por Rusia contra la escuela llevaban casi una tonelada y media de explosivo. Este tipo de armamento que se lanza desde aviones es utilizado normalmente para destruir fortificaciones y estructuras de hormigón armado.

El centro ahora destruido se utilizaba como punto de reparto de ayuda humanitaria y también como refugio antiaéreo. En el momento del ataque, numerosos vecinos se encontraban en la escuela para recibir comida o guarecerse del fuego ruso.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó el jueves en su discurso ante la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid que el que podría ser el ataque ruso contra civiles más mortífero de toda la guerra no haya provocado una mayor reacción internacional.

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