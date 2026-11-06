Taiwán vendió más de 4.000 millones de dólares en reservas en octubre para calmar mercado

En un comunicado, la autoridad monetaria indicó que las reservas ascendían a 596.440 millones de dólares estadounidenses a finales del mes pasado, lo que supuso un descenso de 4.310 millones de dólares respecto a la cifra registrada al cierre de septiembre.

El banco atribuyó este resultado a los rendimientos de la gestión de las reservas de divisas, las "fluctuaciones" del tipo de cambio de otras monedas de reserva frente al dólar estadounidense y a su intervención para "suavizar los flujos de capital volátiles y mantener un mercado cambiario ordenado".

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, el jefe del Departamento de Divisas del Central, Tsai Chiung-min, explicó el jueves que los inversores extranjeros retiraron un récord neto de 28.000 millones de dólares estadounidenses en octubre, incluyendo la repatriación de los dividendos en efectivo que habían recibido.

Durante ese mes, el dólar taiwanés cayó 0,626 unidades (1,93 %) frente al dólar estadounidense, en medio de una venta masiva en el mercado de valores y grandes salidas de fondos extranjeros, lo que llevó al banco a intervenir.

Estas declaraciones se produjeron un día antes de que la divisa isleña cayera por debajo de las 33 unidades por dólar estadounidense, algo que no sucedía desde abril de 2025, indicó la agencia Bloomberg.

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Además, el índice de referencia de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, cerró este viernes con un retroceso del 4,51 % y acumula un desplome del 20,31 % respecto al máximo histórico alcanzado el pasado 6 de octubre.

Esta caída se produjo en medio de la preocupación por el futuro de la inteligencia artificial (IA), agudizada por el triunfo demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, lo que podría llevar a una mayor regulación sobre ese sector.