Trasladan a hijo del expresidente Bucaram detenido a cárcel de máxima seguridad de Ecuador

Bucaram ingresó en El Encuentro junto a Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López, según confirmaron a EFE fuentes de Interior. Los tres fueron detenidos el pasado miércoles en la ciudad costera de Guayaquil, la más grande del país, en el mismo operativo.

Además, y como parte de la misma operación, también se detuvo en Panamá a Jaime Estrada Bonilla, exalcalde de la ciudad costera de Manta y candidato de nuevo a alcaldía; y su hijo Jaime Estrada Medranda, exasambleísta correísta. A los cinco se les relaciona con delitos de narcotráfico.

Este jueves, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York anunció la acusación por narcotráfico contra ellos por presuntamente "conspirar durante más de una década para introducir grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos".

En su comunicado, la fiscalía estadounidense sostiene que los Estrada, a través de su empresa exportadora de productos del mar, introdujeron durante años enormes cantidades de cocaína ocultas en envíos, en colaboración con líderes de organizaciones como Los Choneros y Los Lobos, las más grandes y activas del país andino.

Ambos han sido catalogadas como terroristas tanto por el Gobierno de Daniel Noboa como por la Administración Trump.

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En el escrito detallan que los Estrada actuaron como intermediarios para coordinar los envíos y recibir pagos. Por ejemplo, en 2026, presuntamente enviaron a Fernández Menéndez y a Briones López a reunirse con Bucaram para negociar el traslado de un cargamento de dos toneladas de cocaína hasta México, con destino final Estados Unidos.