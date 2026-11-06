Trump atribuye el desplome de las acciones a la victoria demócrata en las elecciones en EE.UU.

La bolsa cerró en rojo después de la venta masiva de acciones el jueves, impulsada por los temores de que los demócratas pongan en riesgo las inversiones en los centros de datos de la inteligencia artificial.

El índice Nasdaq, que reúne las principales empresas tecnológicas, sufrió su peor retroceso desde abril de 2025.

“El mercado de valores se desplomó hoy porque los ‘Dumócratas’ tuvieron un gran martes. Es tan triste verlo, ¡solo ustedes tienen la culpa!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

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Los centros de datos se han enfrentado a una amplia oposición por parte de los votantes estadounidenses, independientemente de su afiliación política, en gran parte por su impacto ambiental.

Muchos de los ganadores de las elecciones de mitad de legislatura se han comprometido a frenar este tipo de proyectos, que demandan grandes cantidades de agua.