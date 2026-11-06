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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 01:36

Trump atribuye el desplome de las acciones a la victoria demócrata en las elecciones en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.221851+0000 MANDEL NGAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el desplome bursátil de este jueves se debió a la contundente victoria de los demócratas en las legislativas de mitad de mandato.

Por ABC Color
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La bolsa cerró en rojo después de la venta masiva de acciones el jueves, impulsada por los temores de que los demócratas pongan en riesgo las inversiones en los centros de datos de la inteligencia artificial.

El índice Nasdaq, que reúne las principales empresas tecnológicas, sufrió su peor retroceso desde abril de 2025.

“El mercado de valores se desplomó hoy porque los ‘Dumócratas’ tuvieron un gran martes. Es tan triste verlo, ¡solo ustedes tienen la culpa!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Lea más: Trump enfrenta una nueva realidad política, los demócratas prometen investigaciones

Los centros de datos se han enfrentado a una amplia oposición por parte de los votantes estadounidenses, independientemente de su afiliación política, en gran parte por su impacto ambiental.

Muchos de los ganadores de las elecciones de mitad de legislatura se han comprometido a frenar este tipo de proyectos, que demandan grandes cantidades de agua.

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