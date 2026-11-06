Trump confirma nuevos ataques limitados de EE.UU. contra un sistema antiaéreo iraní

"No quiero hablar de eso. Hacemos ataques menores, pero construyeron un pequeño dispositivo antiaéreo y lo destruimos en unos 15 minutos, quizá cinco", dijo Trump a los periodistas poco después de llegar a West Palm Beach, Florida, sin ofrecer más detalles sobre la operación.

Los medios estatales iraníes informaron de que se escucharon dos explosiones en la zona de Suza, en la isla de Qeshm, situada en el estratégico estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte mundial de petróleo.

Trump calificó la acción militar de "menor", sin precisar cuándo se produjo ni aportar detalles sobre los daños causados.

Diferentes medios, como el Wall Street Journal han reportado que Estados Unidos ha continuado con ataques menores y focalizados en infraestructura de defensa en la isla iraní desde hace semanas y el objetivo central sería debilitar la infraestructura que la República Islámica utiliza para mantener control sobre el estrecho de Ormuz.