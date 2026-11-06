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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 05:25

Trump llama al emir de Catar para abordar negociaciones y evitar escalada en Oriente Medio

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El Cairo, 6 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este viernes a Tamim bin Hamad Al Thani, el emir de Catar, país que media en la guerra en Irán, para abordar los "esfuerzos" que se están realizando para evitar una escalada en la región de Oriente Medio, informó la oficina del emir del país del golfo Pérsico.

Por EFE
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Durante la llamada, ambos conversaron "sobre los últimos avances en las iniciativas internacionales, especialmente los esfuerzos de Catar para acercar las posturas de las partes involucradas y apoyar el proceso de negociación, con el fin de allanar el camino hacia un acuerdo integral que ponga fin a la crisis y logre la seguridad y la estabilidad en la región", se apunta en la nota.

El emir recalcó a Trump la "importancia de continuar el diálogo", así como de "adoptar medios diplomáticos para resolver las disputas, evitar una mayor escalada en la región y garantizar la libertad de navegación y la seguridad del suministro energético", aunque en la nota no se especifica lo que dijo Trump al jefe de Estado catarí.

Esta llamada se produce un día después de que el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, mantuviera una conversación telefónica con el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, en la que hablaron sobre los "esfuerzos diplomáticos emprendidos y la coordinación conjunta para reducir la escalada, y mejorar la seguridad y la estabilidad en la región", de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores catarí.

El pasado martes, el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, aseguró que las conversaciones continúan entre Irán y Estados Unidos para que no se reanude el conflicto, y que ahora ambas partes están evaluando las propuestas y están "comprometidas" con la vía diplomática.

Estos contactos diplomáticos se producen después de que el propio Trump reconociera que la guerra contribuyó a la derrota republicana en los comicios de medio mandato del 3 de noviembre.

Tras más de ocho meses de guerra, Teherán y Washington retomaron hace más de una semana las negociaciones indirectas mediadas por Catar, que según Irán podrían permitir reabrir el estrecho de Ormuz.

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