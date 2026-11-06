Trump reafirma su apoyo a la IA a pesar del rechazo de votantes en nueve estados

"Como presidente, estoy 100 % a favor de la superinteligencia (SI) y trabajaré con los muchos estados de EE.UU. que desean enriquecerse gracias a ella. ¡Es oro, y solo unos líderes insensatos dirían 'no' a las riquezas que aporta!", escribió en su red Truth Social.

Trump aboga por fomentar el desarrollo de la IA y defiende la soberanía de su país ante los intentos internacionales de regular a esta tecnología, que provoca temor entre quienes advierten sobre un posible daño a la economía y en contra de la vida humana.

El republicano ya se había quejado de quienes buscan poner freno a los proyectos relacionados con la IA y dijo en agosto pasado que la "única razón" para que las comunidades los rechacen "es que quieran acabar siendo atrasadas y pobres".

El tema se coló en la campaña de las elecciones de medio mandato del pasado martes, en las que los votantes castigaron a Trump y le sirvieron una arrolladora victoria a los demócratas, que recuperaron el control del Congreso.

Los estadounidenses fueron a las urnas preocupados por el encarecimiento de la energía y las grandes cantidades de agua que consumen los centros de datos, vitales para el desarrollo de esta tecnología.

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De las 41 propuestas locales contra la expansión de estos proyectos, incluidas en las boletas de 10 estados, solo una no fue aprobada en Harwood, Dakota del Norte, según Ballotpedia.

Por el contrario, votantes de Ohio, California, Florida, Illinois, Kansas, Maine, Nueva Jersey, Nevada y Wisconsin se pronunciaron a favor de una mayor restricción, de acuerdo con un análisis de CNBC.

Candidatos demócratas que hicieron campaña a favor de pausar o regular nuevos centros de datos ganaron en Ohio, Georgia y Texas, esta última con proyecciones de convertirse en el mayor mercado de estos proyectos para 2030.