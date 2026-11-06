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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 03:55

Ucrania ataca con drones una refinería en el sur de Rusia, según medios

Imagen sin descripción

Moscú, 6 nov (EFE).- Un ataque ucraniano con drones alcanzó este viernes una refinería en la región rusa de Krasnodar, bañada por el mar Negro, informaron canales de Telegram.

Por EFE
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Según Astra, la refinería Afipski fue golpeada durante la noche por aparatos no tripulados enemigos, aunque las autoridades no han confirmado daños en las instalaciones.

Mientras testigos oculares dicen haber visto columnas de humo, el gobierno regional únicamente informó sobre un incendio en una de las empresas de la zona debido a la caída de fragmentos de drones.

En la refinería, que ha sido atacada en varias ocasiones en los últimos meses, no se produjeron heridos, según fuentes oficiales.

Ucrania reanudó la pasada semana los ataques contra las refinerías rusas después de cesar los bombardeos durante unos diez días ante la insistencia del presidente deEstados Unidos, Donald Trump.

El ejército ucraniano quiere limitar la capacidad de procesamiento de Rusia con el fin de que sea incapaz de incumplir el acuerdo de exportación de diésel sellado entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin.

Según medios rusos y occidentales, al menos dos petroleros rusos que se dirigían a Estados Unidos modificaron su rumbo tras la derrota del partido republicano en las elecciones legislativas.

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