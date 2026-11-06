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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 14:55

UE presenta en Ecuador campaña que une talento joven, cooperación y desarrollo sostenible

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Quito, 6 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) en Ecuador presentó "El Poder de &", una campaña enmarcada en la Agenda de Inversiones Global Gateway, la estrategia europea para impulsar conexiones y asociaciones sostenibles en todo el mundo.

Por EFE
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Con el mensaje "Invirtiendo juntos en lo que importa", la iniciativa destaca cómo la cooperación, el conocimiento y el talento pueden generar oportunidades y contribuir al desarrollo sostenible del país, informó este viernes la UE, en Quito.

La campaña pone en el centro las historias de tres jóvenes ecuatorianos que, desde sus comunidades, impulsan cambios positivos en ámbitos clave para el futuro de Ecuador: la biodiversidad, el agua y la movilidad sostenible.

Johana Verdezoto, brigadista forestal voluntaria, se capacitó en manejo integral del fuego a través del programa Amazonía+ de la UE y comparte sus conocimientos para fortalecer la protección de los bosques.

Desde la provincia de Santa Elena, Jully Asunción destaca la importancia de la formación y la participación comunitaria para el cuidado del agua, en el marco del proyecto Santa Elena y Manglar Alto: Territorios Libres de Desnutrición Crónica Infantil.

Por su parte, Jorge Chicaiza, estudiante universitario y habitante del Valle de los Chillos, en la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, muestra cómo la cooperación puede contribuir a crear espacios urbanos más seguros y habitables, a través de una intervención impulsada por el proyecto Mover Ciudades.

Cristina Marín, jefa de Asociaciones Internacionales (Partnerships) de la UE en Ecuador, destacó la importancia de conectar capacidades y oportunidades para impulsar transformaciones sostenibles.

"Cuando conectamos ideas, talento y oportunidades, el futuro deja de ser solamente algo que esperamos y se convierte en algo que podemos construir juntos", señaló Marín.

Las historias de los protagonistas reflejan el espíritu de Global Gateway: conectar conocimientos, capacidades e inversiones para avanzar hacia un futuro más sostenible, con beneficios para las personas y el planeta.

La campaña llegó a cientos de jóvenes a través de activaciones en cuatro universidades: la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), la Universidad Metropolitana (UMET), la Universidad Indoamérica y la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

Estos espacios promovieron el intercambio de ideas y acercaron a los estudiantes a las oportunidades que surgen de la cooperación entre Ecuador y la UE.

A través de una convocatoria digital dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años, la iniciativa también invitó a responder una pregunta: ¿Qué conectarías para transformar Ecuador?

La propuesta buscó movilizar la creatividad y el talento de las nuevas generaciones, alentándolas a compartir ideas y soluciones para afrontar los desafíos del país.

Con "El Poder de &", la UE invita a las nuevas generaciones a reconocer el potencial de la cooperación y a descubrir cómo las conexiones entre personas, ideas y capacidades pueden abrir nuevas oportunidades para Ecuador.

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