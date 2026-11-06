Ultraderecha sueca renuncia a gobernar y accede a permitir un Ejecutivo de centroderecha

La oposición de centroizquierda ganó las elecciones del pasado 13 de septiembre por 176 a 173 escaños, pero las diferencias internas han impedido un acuerdo: el socialista Partido de Izquierda sólo apoya un gobierno del que forme parte, mientras que el Partido Centrista rechaza esa opción, a la vez que se niega a apoyar a cualquier ejecutivo de derecha que dependa del SD.

El Riksdag (Parlamento) ha celebrado ya dos votaciones fracasadas para elegir primer ministro: una con la socialdemócrata Magdalena Andersson al frente de un gobierno en minoría de su partido y otra de la centrista Elisabeth Thand Ringqvist liderando una fórmula de centro.

Antes de poder convocar elecciones extraordinarias, algo que no ocurre desde 1958, en Suecia son necesarias cuatro votaciones fracasadas para elegir primer ministro.

Kristersson, designado hace tres días para dirigir una nueva ronda de negociaciones entre los partidos, gobernó la pasada legislatura en minoría con el apoyo externo del SD, al que en abril pasado se comprometió a incluir en el próximo ejecutivo en caso de triunfo electoral.

El líder del SD, Jimmie Åkesson, anunció hoy en rueda de prensa que su partido no tiene ninguna "línea roja" y que estaría dispuesto a formar parte de un gobierno de derecha que incluya o dependa al Partido Centrista, aunque consideró esa opción poco realista por la negativa de esa fuerza política.

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"Demócratas de Suecia está preparado para tolerar a Ulf Kristersson en un gobierno de centroderecha de cuatro partidos y, luego, irse a la oposición", dijo Åkesson.

Åkesson resaltó que su partido es una fuerza "pragmática" y que alguna formación política debe asumir la responsabilidad para acabar con el "circo" que ha habido en los dos últimos meses, en referencia a las votaciones fracasadas en la Cámara y la falta de acuerdos.

El líder ultraderechista añadió que se sentiría "más seguro" en el caso de que hubiese un nuevo gobierno de centroderecha en vez de centroizquierda, porque sería menor el riesgo de que se revocasen las reformas de los últimos cuatro años en áreas como la inmigración.

"El mensaje del SD asumiendo su responsabilidad es bienvenido y puede posiblemente hacer lo que era muy difícil, menos difícil. Las conversaciones continúan", dijo en un comunicado Kristersson, que el martes deberá informar al presidente del Riksdag, Andreas Norlén, del estado de las negociaciones.

El Partido Centrista no ha reaccionado todavía al anuncio del SD, aunque con anterioridad ha reiterado que su candidata a primer ministro es la socialdemócrata Andersson y no Kristersson.

El Partido Socialdemócrata fue el más votado en las últimas elecciones con el 28 % de las papeletas, su peor resultado en casi un siglo; seguido por el Partido Conservador, con el 19,8 %; y el SD, que retrocedió tres puntos y perdió su condición de segunda fuerza parlamentaria.