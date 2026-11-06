Un buque cisterna sufre una explosión mientras salía del estrecho de Ormuz, según UKMTO

La UKMTO ha recibido un informe de un "incidente", al que ha calificado como "ataque", ocurrido a 16 millas náuticas (30 kilómetros) al este de Jasab, en Omán.

"El capitán de un buque cisterna que transitaba por el estrecho de Ormuz en dirección a la salida informó de una explosión en la línea de flotación, en el costado de babor", dijo la entidad, que añadió que el barco continuó su travesía "por sus propios medios", ya que la tripulación se encuentra "a salvo y localizada".

La UKMTO no aportó más información sobre la naturaleza del ataque ni la bandera del barco.

Este incidente se produce cuando Irán ha asegurado este viernes que otros dos petroleros chocaron con minas cuando navegaban por rutas "no autorizadas" en el estrecho de Ormuz, en una continuación de la política iraní de no facilitar el tránsito de buques por la estratégica vía tras la derrota del partido del presidente estadounidense, Donald Trump, en las elecciones de mitad de mandato del martes.

En el último mes se han multiplicado los ataques y, según Teherán, los choques de petroleros con minas en el estrecho de Ormuz, en lo que los analistas consideran una política destinada a elevar el precio del crudo para perjudicar al presidente estadounidense, Donald Trump, en las elecciones de medio mandato de esta semana.

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La Guardia Revolucionaria insistió este viernes en que Ormuz permanece bloqueado y permanecerá así hasta que Estados Unidos acepte sus siete condiciones para poner fin a la guerra.

Hoy mismo, Trump llamó a Tamim bin Hamad Al Thani, el emir de Catar, país que media en la guerra en Irán, para abordar los "esfuerzos" que se están realizando para evitar una escalada en la región de Oriente Medio.