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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 16:05

Un coyote, el primer animal captado en el puente silvestre "más grande del mundo" en EEUU

Imagen sin descripción

Los Ángeles, 6 nov (EFE).- El Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos informó del avistamiento de un coyote en el puente silvestre "más grande del mundo", en el sur de California, el primer animal capturado en cruzar esta infraestructura creada para que felinos, venados y serpientes, entre otros, puedan atravesar una autopista de diez carriles sin riesgo de atropellos.

Por EFE
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El Puente Para la Vida Silvestre Wallis Annenberg -que se encuentra en última fase de construcción- conecta las montañas de Santa Mónica, Simi Hills, y el área norte y sur de las Montañas de Santa Susana divididas por la autopista 101, una de las dos arterias que conectan a Los Ángeles con el norte del estado.

"Tenemos a un coyote SOBRE EL PASO, por encima de una autopista por la que circulan más de 300.000 vehículos al día”, explicaron las autoridades este jueves en las redes sociales.

El pasado martes, biólogos del Servicio de Parques Nacionales instalaron cámaras remotas para observar la fauna, tras reportes de un avistamiento de un coyote.

Las cámaras captaron la madrugada del jueves a un coyote desplazándose hacia el norte por la plataforma de paso por encima de la autopista 101, convirtiéndose en el primer avistamiento documentado de un mamífero de mayor tamaño en el propio paso.

"La inauguración oficial del paso para la fauna silvestre está prevista para el 2 de diciembre, pero, al parecer, los animales no se enteraron. ¡Ya han llegado sin invitación!", resaltaron las autoridades.

Su construcción se inició en 2022, tras más de una década de esfuerzos públicos y privados para lograr la construcción del puente de 174 pies de ancho (53 metros) y 210 pies de extensión (64 metros), que se convertirá en el "más grande del mundo" y el primero de su tipo cerca de una importante metrópolis.

La construcción no se ha terminado, se espera que el puente se inaugure a comienzos de diciembre.

La construcción de este puente se proyectó en respuesta a más de dos décadas de estudios del Servicio Nacional de Parques que revelaron la necesidad de crear una conexión entre las zonas divididas por autopistas de California para los pumas, que están en peligro de extinción.

Además de brindar una ruta segura a los animales, como otros cruces silvestres, el puente también proveerá el hábitat, el alimento y el agua a cientos de especies de animales en el área.

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