ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
13º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
06 de noviembre de 2026 - 08:10

Un terremoto de magnitud 6,1 sacude Japón y se percibe en Tokio

Imagen sin descripción

Tokio, 6 nov (EFE).- Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este viernes Japón, siendo perceptible en la capital nipona, Tokio, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El seísmo tuvo lugar a las 19:39 hora local (10:39 hora GMT) y tuvo su epicentro en el mar a diez kilómetros de profundidad frente a la costa oriental de la región de Kanto, ubicada en la isla principal de Japón y que abarca Tokio.

El temblor alcanzó el nivel 3 de la escala sísmica nipona (de 7 niveles y centrada en medir la agitación sobre la superficie y los potenciales daños) en las prefecturas de Miyagi, Fukushima e Ibaraki.

Por el momento, no se han reportado daños tras el terremoto, y las autoridades no han activado la alerta de tsunami, pero avisaron de que el seísmo podría provocar ligeras variaciones en el nivel del mar a lo largo de la costa.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

Lo
más leído
del día

01
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
02
Política
Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: llegan con grúas por los autos de lujo de Miguel Vázquez
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: qué pasará con los depósitos, préstamos, tarjetas de crédito y clientes sin otra cuenta bancaria
Ver más
05
Policiales
Video: Fiscalía intervino las oficinas de ITTI por la trama de Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar