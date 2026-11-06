Un terremoto de magnitud 6,1 sacude Japón y se percibe en Tokio

El seísmo tuvo lugar a las 19:39 hora local (10:39 hora GMT) y tuvo su epicentro en el mar a diez kilómetros de profundidad frente a la costa oriental de la región de Kanto, ubicada en la isla principal de Japón y que abarca Tokio.

El temblor alcanzó el nivel 3 de la escala sísmica nipona (de 7 niveles y centrada en medir la agitación sobre la superficie y los potenciales daños) en las prefecturas de Miyagi, Fukushima e Ibaraki.

Por el momento, no se han reportado daños tras el terremoto, y las autoridades no han activado la alerta de tsunami, pero avisaron de que el seísmo podría provocar ligeras variaciones en el nivel del mar a lo largo de la costa.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.