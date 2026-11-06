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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 16:25

Un Van Gogh y un Cézanne de coleccionistas argentinos encabezan las subastas en Nueva York

Imagen sin descripción

Nueva York, 6 nov (EFE).- Un Van Gogh y un Cézanne de la colección de los magnates argentinos Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta, valorados en más de cien millones de dólares cada uno, encabezan la temporada de subastas en Nueva York que comienza el 17 de noviembre.

Por EFE
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La venta de parte de la colección Blaquier-Arrieta, que tendrá lugar el 18 de noviembre en Sotheby's, es la más destacada de las principales casas de subastas, aunque no se esperan récords mundiales en el actual momento de recuperación del mercado, dado que el techo está muy alto.

'Chataigniers en fleurs' (1980), del impresionista holandés Vincent Van Gogh, que retrata un paisaje nocturno con una figura solitaria y un grupo de mujeres bajo un castaño en flor, se perfila como la más cara en general, con un precio estimado en torno a los 180 millones de dólares.

La venta está también integrada por 'Arlequin', del francés Paul Cézanne, estimado en unos 120 millones de dólares, y otras obras no vistas en décadas, como 'En Canot (Jeune fille à la barque)', de Renoir (25-35 millones), y 'Place Théâtre-Français, soleil d’après-midi en hiver', de Pissarro (30-40 millones).

Sotheby's espera recaudar unos 450 millones con la subasta de doce obras de la colección Blaquier-Arrieta, y en total, a lo largo de sus varias subastas en esa semana clave, unos 1.100 millones.

Por su parte, Christie's, la otra gran institución de subastas, tiene sus expectativas puestas en el cuadro abstracto 'Betonte Ecken', de Wassily Kandinsky, y el paisaje de Gustav Klimt 'Litzlbergkeller', ambos valorados entre sesenta y ochenta millones, y que lideran las ventas de arte del siglo XX y XXI.

También señala la subasta 'Héroes y amantes', con siete obras de un coleccionista no identificado, que incluye 'Le Baiser' de Pablo Picasso (40-60 millones); y la venta de arte contemporáneo, en la que reina Jean-Michel Basquiat, con 'Untitled (Leonardo and His Five Grotesque Heads)' (30-50 millones).

En total, Christie's aspira a recaudar unos ochocientos millones de dólares en conjunto con sus ventas de la semana.

Mientras, en Phillips, una casa de subastas más pequeña y habitualmente centrada en arte contemporáneo, despunta la venta de un busto de Amedeo Modigliani, 'Tête', estimado entre 28 y 35 millones.

Y, en los márgenes, la plataforma Fair Warning subastará la pintura 'In the Milky Lake/ Thinking One', de Yoshitomo Nara, uno de los artistas contemporáneos japoneses vivos más famosos, por entre diez y quince millones de dólares.

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