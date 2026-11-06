Una jueza bloquea las obras del arco triunfal de Trump junto al cementerio de Arlington

El dictamen, emitido a última hora del jueves, prohíbió cualquier actividad de construcción relacionada con el arco durante al menos dos semanas, mientras el litigio alrededor de la obra siga en curso.

Los gobiernos del Distrito de Columbia (D.C.) y el estado de Virginia interpusieron el sábado pasado una demanda para frenar lo que califican como un plan "ilegal" y perjudicial para el patrimonio histórico de la capital estadounidense y los intereses del territorio vecino, donde está ubicado el famoso camposanto.

La jueza de distrito Tanya Chutkan concluyó que los años de interrupciones en el tráfico y los daños económicos derivados de una construcción de gran envergadura, que se estima podría durar hasta 3 años, justificaban la paralización inmediata de las obras.

Chutkan también calificó como "carentes de sustento" las afirmaciones de la Administración Trump de que el arco funcionaría como una instalación militar, con capacidad de almacenar drones y albergar francotiradores, al no encontrar estas referencias en la propuesta a partir de la que se aprobó el proyecto.

La importancia del gran arco de triunfo en la seguridad capitalina fue una de las últimas justificaciones esgrimidas por Trump para avanzar la obra ante el férreo rechazo de las autoridades, las organizaciones de conservación patrimonial y de veteranos, que advierten que "oscurecerá" el Cementerio de Arlington.

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La jueza emitió la orden tras recibir notificación del inicio de la construcción, poco después de que la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, compuesta por aliados de Trump, aprobara este jueves los planes del mandatario para construir el arco entre el Monumento a Lincoln y el camposanto.

El republicano sigue promocionando sus obras en medio de la devastadora derrota de su partido en las elecciones del martes y su esfuerzo por avanzar la construcción del arco coincide con la cuenta atrás para la entrada de un nuevo Congreso con mayorías demócratas en enero.