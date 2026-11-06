Una niña de 7 años figura entre los dos fallecidos en el siniestro de bus

En declaraciones a la prensa desde Lent, localidad del departamento de Ain (este) donde se produjo el accidente, Tabarot agregó que hay "una veintena de personas en urgencia relativa" y habló de "un enorme trauma" por el accidente, que sucede casi dos años después de otro semejante en Châteaudun (centro), donde un bus escolar conducido por un chófer que dio positivo en cannabis se accidentó y provocó la muerte de una estudiante de 15 años, además de 20 heridos.

Respecto al joven conductor del accidente de hoy, el ministro señaló que resultó herido y que tuvo que ser desencarcelado del autobús. Tabarot aclaró que el hombre dio negativo en las primeras pruebas para detectar drogas o alcohol.

"Habrá que esperar algún tiempo para formularle las preguntas de rigor y recabar las declaraciones de los testigos presenciales. Por tanto, esto requerirá algo de tiempo (...) No tengo la menor duda de que lo sabremos con mucha rapidez", indicó Tabarot.

El ministro asumió que lo vivido hoy es "un fracaso" y presentó sus disculpas.

"Intentamos recurrir a todos los medios modernos para que un accidente como el de hoy no vuelva a repetirse. Por desgracia, esta mañana ha sucedido, por lo que pido disculpas colectivamente (...) a los familiares de las víctimas, a los padres de los heridos y a los propios heridos", reconoció Tabarot.

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"No renunciaremos a hacer aún más seguro el transporte en autocar o en autobús en nuestro país, sea o no escolar", agregó.

El autobús, que circulaba entre Lyon y Bourg-en-Bresse, transportaba a 43 personas, entre ellas 15 menores, según informó la fiscalía de Bourg-en-Bresse, que abrió una investigación por homicidio vial.

El accidente se produjo hacia las 07.00 horas (6.00 GMT) en la carretera departamental D22, cuando el autobús se salió de la vía y chocó contra un árbol en una cuneta, según indicó el alcalde de la localidad de Lent, Yves Cristin, por razones aún desconocidas.

El sitio del impacto, tras una ligera curva a la derecha, no presentaba dificultades especiales meteorológicas a primera hora de la mañana, según los testigos.