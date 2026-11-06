Una nueva iniciativa ampliará las áreas marinas protegidas en países de la Commonwealth

La Iniciativa de la Commonwealth para la Naturaleza (CNI, por sus siglas en inglés) se presentó esta semana en Antigua y Barbuda a bordo del buque Fortescue Green Pioneer, durante la reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth a la que asistió el rey Carlos III.

Esta iniciativa público, privada y filantrópica busca acercarse al objetivo de conservación del 30 % de la superficie terrestre y oceánica del planeta para 2030 (30x30) y aunar bajo una visión compartida a países de ingresos altos, medios y bajos de la Commonwealth en una misma plataforma de acción, según National Geographic.

Además, es una alianza con los pueblos indígenas y comunidades locales para la conservación de la naturaleza que refuerza el compromiso compartido de convertir la ambición en el ámbito de la protección en acciones prácticas en toda esta mancomunidad de naciones de 56 países.

Entre los patrocinadores fundadores de la CNI se encuentran National Geographic Pristine Seas, la Fundación Minderoo, la Fundación Rob Walton, Rainforest Trust, la Fundación Gordon y Betty Moore y la Fundación Waitt.

La iniciativa está dotada con una inversión inicial de 202,2 millones de dólares estadounidenses, con el objetivo de atraer otros 1.000 millones de dólares de países donantes y fondos filantrópicos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la reunión, Antigua y Barbuda, Australia, Fiyi, Guyana, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón, Tonga, Uganda, el Reino Unido y Zambia presentaron sus iniciativas, incluido el establecimiento de nuevas áreas protegidas, con el objetivo de llegar al 30x30 en todas las regiones de la Commonwealth, desde el Caribe y el Pacífico hasta África.

El biólogo español Enric Sala, explorador residente de National Geographic, fundador de Pristine Seas y defensor de la ampliación de áreas marinas protegidas, explicó que "desde los resistentes corales de Kiribati hasta el hábitat del cachalote en Dominica, los ecosistemas de la Commonwealth son fundamentales para la salud de los océanos".

Sin embargo, apuntó, "no podemos proteger estos motores de biodiversidad y prosperidad económica sin una financiación ambiciosa".

Aseguró que la Iniciativa de Naturaleza de la Commonwealth representa "un paso decisivo hacia el objetivo 30x30, uniendo a líderes y financiadores en un esfuerzo sin precedentes para conservar nuestro planeta".

El primer ministro Gaston Browne expresó sentirse "orgulloso de que Antigua y Barbuda haya sido la cuna de la CNI".

Explicó que la estrategia de la CNI de canalizar fondos directamente a los programas regionales y nacionales 30x30 "es la única manera de alcanzar este objetivo global de conservación y garantizar que los recursos lleguen a las comunidades y generen resultados tangibles sobre el terreno".

Por su parte, Andrew Forrest AO, fundador de la Fundación Minderoo, señaló que "la naturaleza se enfrenta a una crisis cada vez más grave, con una disminución alarmante de la biodiversidad y los hábitats".

Aseguró que proteger el 30x30 "es crucial para garantizar ecosistemas sanos, productivos y resilientes para las generaciones futuras".

En opinión de la fundadora y directora ejecutiva de Dynamic Planet y Revive Our Ocean, Kristin Rechberger, "los grandes desafíos exigen soluciones financieras audaces"

"Los compromisos compartidos impulsarán los beneficios económicos y ambientales de la protección del hábitat y garantizarán que lleguen a las comunidades de toda la Commonwealth. La naturaleza es, literalmente, nuestro patrimonio común", aseveró.

La CNI está enfocada en la financiación inicial de las áreas que incluyen el Caribe Oriental, donde la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) busca implementar su Programa de Transformación 30x30.

Asimismo, la Alianza para las Áreas Protegidas Clave de África, con 162 de las áreas protegidas más irremplazables en el continente africano; y la iniciativa Desbloqueando la Prosperidad del Pacífico Azul, para la conservación marina y costera en todo el Pacífico.