Una riña entre detenidos en una unidad judicial de Bogotá deja un muerto y nueve heridos

La Policía detalló que en la madrugada un grupo comenzó una riña en una de las salas de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

"Al interior de una de las celdas se habría presentado una riña, en la cual diez personas resultaron lesionadas con objetos contundentes y fueron trasladadas de manera inmediata a centros asistenciales", informó la institución en un comunicado.

Uno de los heridos murió en el hospital debido a la gravedad de las lesiones y otro está en cirugía, mientras que los demás sufrieron heridas leves y ya recibieron atención.

De acuerdo con la información, el resto de las personas no cuentan con heridas de gravedad y ya fueron atendidas.

Por estos hechos, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía abrió un proceso de indagación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la pelea.

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Las URI son espacios a los que se traslada a personas que fueron encontradas en flagrancia y permanecen allí temporalmente a la espera de un procedimiento judicial.