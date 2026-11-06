ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
13º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
06 de noviembre de 2026 - 11:45

Una riña entre detenidos en una unidad judicial de Bogotá deja un muerto y nueve heridos

Imagen sin descripción

Bogotá, 6 nov (EFE).- Una riña entre detenidos en una unidad judicial de Bogotá dejó un muerto y nueve heridos, que fueron trasladados a centros médicos para su atención, informó este viernes la Policía.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Policía detalló que en la madrugada un grupo comenzó una riña en una de las salas de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

"Al interior de una de las celdas se habría presentado una riña, en la cual diez personas resultaron lesionadas con objetos contundentes y fueron trasladadas de manera inmediata a centros asistenciales", informó la institución en un comunicado.

Uno de los heridos murió en el hospital debido a la gravedad de las lesiones y otro está en cirugía, mientras que los demás sufrieron heridas leves y ya recibieron atención.

De acuerdo con la información, el resto de las personas no cuentan con heridas de gravedad y ya fueron atendidas.

Por estos hechos, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía abrió un proceso de indagación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la pelea.

Las URI son espacios a los que se traslada a personas que fueron encontradas en flagrancia y permanecen allí temporalmente a la espera de un procedimiento judicial.

Lo
más leído
del día

01
Política
Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado
Ver más
02
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: llegan con grúas por los autos de lujo de Miguel Vázquez
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
05
Nacionales
¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato
Ver más

Te puede interesar