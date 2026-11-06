Unas clases de pasarela de moda para soldados de élite surcoreanos desatan controversia

Los soldados de la unidad, famosa por su papel en el fallido intento de imponer la ley marcial hace dos años, aprendieron a caminar y posar como en un desfile de moda bajo las instrucciones de las modelos, según varios vídeos publicados por el diario local Chosun Ilbo.

Una actividad confirmada al diario por el propio Ejército surcoreano, que admitió que la unidad de fuerzas especiales organizó la actividad 'K-Walking Performance Military Festival' el 29 de octubre. Los militares afirmaron que la actividad podría ayudar a los soldados a adoptar una postura correcta al caminar.

Así, las imágenes muestran a decenas de soldados siguiendo atentamente a las instructoras sobre el arte del 'catwalk', unos con botas y uniformes de camuflaje, y las modelos con tacones y coloridas gorras de oficial militar.

La brigada en cuestión participó en la efímera imposición de la ley marcial decretada por el entonces presidente Yoon Suk-yeol en diciembre de 2024, y su comandante, Lee Sang-hyun, recordó el diario. Yoon se encuentra en prisión con cadena perpetua, y Lee afronta actualmente un proceso judicial por su papel en aquellos acontecimientos.

La actividad desató este viernes las críticas de la oposición surcoreana.

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"La absurda explicación de la unidad de que llevaron a cabo un entrenamiento de marcha ejemplar para la educación del carácter de los soldados es ridícula", dijo el miembro del Partido del Poder Popular, Yoo Seung-min, citado por Chosun Ilbo.

"No entiendo por qué se está enseñando esto a los miembros de las fuerzas especiales cuando hay tanto para lo que prepararse", dijo un oficial militar a la cadena local YTN.

Ante la controversia, el Ejército reconoció que la unidad no había examinado suficientemente la pertinencia de la actividad antes de celebrarla y aseguró que reforzará la revisión de los programas formativos para adecuarlos a sus objetivos, según YTN.

"¿Cómo pudo suceder algo así, a menos que nuestro Ejército se haya vuelto completamente loco?", criticó Yoo.