Varias personas resultan heridas en accidente de autobús en el este de Francia

Un amplio dispositivo de emergencia fue desplegado en la zona tras el accidente, según las autoridades, que no facilitaron por el momento detalles sobre el número de víctimas ni la gravedad de sus lesiones.

Según la televisión BMFTV, se trata de un autobús escolar.

El prefecto de Ain, Louis-Xavier Thirode, y el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, tienen previsto desplazarse al lugar del siniestro.

Las autoridades activaron el centro operativo departamental para coordinar la intervención de los distintos servicios de emergencia y organismos implicados en la gestión de la crisis.

La prefectura pidió a la población que evitara la zona mientras se habilitaban desvíos de tráfico.