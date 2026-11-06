VW suaviza su directriz de congelación salarial global hasta 2030

"A principios de octubre, el grupo VW había impartido instrucciones a sus responsables de Recursos Humanos en todo el mundo para que, en las negociaciones de convenios colectivos, buscaran cerrar acuerdos sin aumentos salariales hasta 2030", dice Der Spiegel

Además debían "recortar bonificaciones, pagos extraordinarios y complementos", según la publicación alemana.

Pero unas tres semanas después, un documento interno al que tuvo acceso Der Spiegel se refiere únicamente a una "reducción de los costes laborales hasta alcanzar niveles competitivos, por ejemplo, mediante la congelación salarial en el periodo hasta 2030".

El documento ya no menciona el recorte de la retribución variable, según Der Spiegel.

Un portavoz de Volkswagen declinó hacer comentarios sobre este cambio, alegando la confidencialidad de los documentos internos.

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Pero un portavoz del comité de empresa del grupo a nivel mundial celebró la modificación porque "ningún decreto dictado desde Wolfsburgo (donde se encuentra la sede del grupo) puede imponer años de congelación salarial a cientos de miles de empleados en todo el mundo", añade Der Spiegel.